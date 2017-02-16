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В Лос-Анджелесе открылся первый в мире кинотеатр IMAX VR
15:20 16.02.2017 |
Собственно, кинотеатром в привычном смысле это не является. Во-первых, кроме фильмов там будут те самые аттракционы и игры. Во-вторых, никакого большого экрана, само собой, там нет.
Зал IMAX VR содержит 14 изолированных комнат. В каждой стоит по одному креслу Dbox. Также зритель получает гарнитуру виртуальной реальности, физические контроллеры при необходимости и специальный жилет Subpac с системой вибрации. Что интересно, в кинотеатре используется два вида гарнитур VR: HTC Vive (большинство) и Starbreeze StarVR.
Стоимость билетов в IMAX VR варьируется от 7 до 10 долларов. Сотрудничать с IMAX в вопросе создания соответствующего контента вызвались многие компании, включая ILMxLABs, Sony, Lionsgate, Starbreeze, Survios и Ubisoft.
IMAX уже сейчас имеет договоры для открытия ещё четырёх таких кинотеатров в США и Китае, но, конечно, этим компания не ограничится.
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