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Топливно-энергетический комплекс
В США набирает популярность покупка жилья в виртуальной реальности
18:10 15.02.2017 |
Потенциальные покупатели недвижимости теперь могут посмотреть объект через специальную гарнитуру - исследовать различные комнаты, не выходя из собственного дома.
«Виртуальная реальность - это следующий этап эволюции в сфере недвижимости с точки зрения маркетинга. Благодаря новой технологии, многие люди и компании будут на несколько шагов впереди», - прокомментировал директор компании Transparent House Дэвид Скотт Ван Воэрт. Компания занималась разработкой приложения мобильной виртуальной реальности для застройщиков.
В феврале 2017 года компания Brookfield Residential начала предлагать виртуальные туры по домам в Сан-Маркос, штат Калифорния. Также недавно пришла заявка использования новой технологии компании Transparent House в Беверли-Хиллз и Пало-Альто. Хоть технология начала работать еще в прошлом году, пик ее популярности в сфере недвижимости в крупном масштабе пришелся именно на 2017-й, сообщает Los Angeles Times.
Умная система позволяет получить потенциальных покупателей, заинтересованных в этом проекте, еще до того, как они открывают двери нового дома. Чтобы ощутить виртуальную реальность, человек одевает специальные наушники и очки и смотрит на объект в специальном приложении на смартфоне Samsung Galaxy S7. Пользователь может «ходить» из комнаты в комнату и просматривать подробную информацию о любом предмете и объекте, который находится внутри.
«Вы можете ходить по дому, перемещаться куда угодно и прочувствовать все. Это гораздо больше, чем то, на что способны фотографии», - говорит агент из компании ISellTheCity Джейсон Кассит.
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