По мнению ряда экспертов, вирусы-вымогатели являются одним из самых прибыльных способов заработка для злоумышленников. Кроме того, с течением времени ситуация только ухудшается, а жертвы готовы платить семизначные суммы только ради восстановления доступа к данным. Отмечается, что зарабатывать на вирусах-вымогателях могут даже те, кто не является профессиональным хакером.

После того как инфраструктура налажена, атакующий может масштабировать систему чуть ли не бесконечно и единственным фактором, который влияет на прибыль хакера, станет количество зараженных компьютеров.

Эксперты указывают на то, что использование вирусов-вымогателей имеет сходные черты с морским пиратством, однако не несет таких рисков и проще в плане подготовки и реализации. «Вас не подстрелят, и действовать вы можете из любой точки мира», - пояснил Иеремия Гроссман из компании SentinelOne.

Гроссман предполагает, что ситуация также напоминает алгоритм похищения человека, в котором могут участвовать страховые компании - выкуп выплачивается за счет их средств. Такая модель, считает эксперт, в теории подходит и для вирусов-вымогателей.