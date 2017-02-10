В скором времени из онлайн-магазина приложений Google Play Store могут исчезнуть тысячи или даже миллионы приложений. Всё дело в изменённых правилах для разработчиков.

Согласно им, разработчики должны больше внимания уделять конфиденциальности данных пользователей и сопутствующим вопросам. К примеру, если ПО тем или иным образом обрабатывает личные данные, политика конфиденциальности должна быть добавлена как в само приложение, так и в раздел Developer Console. К тому же обработка персональных данных должна выполняться безопасно, в том числе с применением современных методов шифрования (например, протокола HTTPS).

Действия компании, несомненно, нацелены на улучшение безопасности. Но побочным эффектом окажется и удаление огромного количества «мусора» из магазина приложений, что тоже на пользу владельцам устройств с Android. Разработчики должны внести правки в свои приложения до 15 марта.