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Топливно-энергетический комплекс
Из магазина Google Play Store вскоре исчезнет огромное количество приложений
14:29 10.02.2017 |
В скором времени из онлайн-магазина приложений Google Play Store могут исчезнуть тысячи или даже миллионы приложений. Всё дело в изменённых правилах для разработчиков.
Согласно им, разработчики должны больше внимания уделять конфиденциальности данных пользователей и сопутствующим вопросам. К примеру, если ПО тем или иным образом обрабатывает личные данные, политика конфиденциальности должна быть добавлена как в само приложение, так и в раздел Developer Console. К тому же обработка персональных данных должна выполняться безопасно, в том числе с применением современных методов шифрования (например, протокола HTTPS).
Действия компании, несомненно, нацелены на улучшение безопасности. Но побочным эффектом окажется и удаление огромного количества «мусора» из магазина приложений, что тоже на пользу владельцам устройств с Android. Разработчики должны внести правки в свои приложения до 15 марта.
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