Финансовые новости
- |
- 09.02.17
- |
- 21:28
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
|
|
"Бедный ненавидим бывает даже близкими своими, а у богатого много друзей"
Царь Соломон — Притчи, 14, 20
Представлен логотип и утверждено название 5G
21:24 09.02.2017 |
Консорциум 3GPP (3rd Generation Partnership Project), который занимается разработкой спецификаций для мобильной телефонии, сообщил об утверждении названия сетей пятого поколения. Они будут называться, как и предполагалось ранее, 5G.
Также был представлен официальный логотип технологии 5G, которая придет на смену LTE и LTE-Advanced.
Утверждение спецификаций 5G планируется завершить в первой фазе в 2018 году, а начало коммерческого использования новых сетей ожидается в 2020 году.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Структура гибридной армии луганских сепаратистов
|Почему Путин возненавидел Румынию
|Рада приняла за основу законопроект о КС, намерена ввести институт конституционной жалобы граждан
Предлагается расширить полномочия Конституционного суда, в частности он будет рассматривать конституционные жалобы, будет давать вывод относительно соответствию Конституции Украины вопросов, которые предлагаются для вынесения на всеукраинский референдум по народной инициативе.
|Ползучее наступление. Когда ВСУ захватят трассу "Бахмутка"
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Представлен логотип и утверждено название 5G
|Смартфон LG G6 не получит поддержку платёжной системы LG Pay, так как её запуск отложен на неопределённый срок
|Трейдеры по ошибке скупили акции с похожим на Snapchat названием
|Дизайном BMW займется Кабан
|Стерегущий деньги: Франсиско Фернандес отвечает за сохранность примерно 4 трлн долларов
|SpaceX будет запускать ракеты каждые две-три недели
|Исследователи из группы Google Brain научили искусственный интеллект увеличивать разрешение изображений с восстановлением деталей
Сцены из фильмов, когда изображение с камеры видеонаблюдения удается увеличивать почти бесконечно, получая все новые и новые детали, до сих пор вызывали лишь улыбку. Однако команде разработчиков Google Brain удалось получить результат, делающий эти сцены более реалистичными.
Это интересно
|Ford Expedition стал на 136 килограммов легче
В движение Ford Expedition нового поколения приводится при помощи 3,5-литрового наддувного мотора семейства EcoBoost. Агрегат, отдача которого пока не называется, сочетается с десятидиапазонной автоматической коробкой передач. Прежде Expedition также оснащали двигателем 3.5, но сочетался он с шестиступенчатым «автоматом».
|Лучшая автомобильная реклама финала NFL
|В 2016 гуду киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд
|Акционеры против Цукерберга: кто и зачем добивается отставки главы Facebook
|Twitter начнет устанавливать личности агрессивных пользователей
|Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
|WPG представила графеновый портативный аккумулятор емкостью 5000 мА•ч, который заряжается за 10 минут
Портативный аккумулятор, который доступен по цене от 26 долларов, имеет емкость 5000 мА•ч, для его полной зарядки требуется всего 10 минут. Также предусмотрена версия емкостью 10000 мА•ч. Обе модели поддерживают технологию быстрой зарядки током до 5 А с напряжением 12 В.