Как известно, LG в прошлом году работала над платёжной системой LG Pay, которая не должна была быть привязанной к смартфонам. Вместо этого предлагалось использовать специальные карты White Card.

Затем стало известно, что от этой системы решено было отказаться в пользу сервиса, который будет работать именно на смартфонах. Более того, источники сообщали, что LG работает над технологией, аналогичной MST у Samsung, что позволило бы смартфонам компании взаимодействовать с обычными терминалами для карт с магнитной лентой. Предполагалось, что LG Pay нового образца дебютирует вместе с флагманским G6.

Теперь же сообщается, что и этим планам не суждено сбыться. Источник говорит, что LG слишком серьёзно изменила концепцию системы LG Pay, так что попросту не успевает реализовать её к моменту выхода смартфона G6. Более того, пока вообще неясно, когда и в каком виде выйдет платёжный сервис компании.