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Топливно-энергетический комплекс
Исследователи из группы Google Brain научили искусственный интеллект увеличивать разрешение изображений с восстановлением деталей
14:56 08.02.2017 |
Сцены из фильмов, когда изображение с камеры видеонаблюдения удается увеличивать почти бесконечно, получая все новые и новые детали, до сих пор вызывали лишь улыбку. Однако команде разработчиков Google Brain удалось получить результат, делающий эти сцены более реалистичными.
Исследователи уменьшили исходные изображения размером 32 х 32 пикселя до размера 8 х 8. После чего нейронная сеть сформировала на их основе новые изображения размерами 32 х 32 пикселя. При этом были воссозданы детали, придающие новым изображениям достаточно большое сходство с исходными изображениями.
Фактически, обработкой занимаются две сети. Одна подбирает элементы, которые являются правдоподобными для обрабатываемого изображения, а вторая моделирует детали, повышая резкость, чтобы получить окончательный результат.
Конечно, между исходными изображениями и результатами работы искусственного интеллекта есть разница, однако определенные применения технологии можно найти уже сейчас - например, увеличение изображений с сохранением детализации в тех случаях, когда достоверность результата не является критичной.
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|Исследователи из группы Google Brain научили искусственный интеллект увеличивать разрешение изображений с восстановлением деталей
Сцены из фильмов, когда изображение с камеры видеонаблюдения удается увеличивать почти бесконечно, получая все новые и новые детали, до сих пор вызывали лишь улыбку. Однако команде разработчиков Google Brain удалось получить результат, делающий эти сцены более реалистичными.
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