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Топливно-энергетический комплекс
Производитель "умных" телевизоров оштрафован на $2,2 млн за шпионаж
10:40 08.02.2017 |
Федеральная торговая комиссия США (US Federal Trade Commission, FTC) оштрафовала одного из крупнейших мировых производителей смарт-телевизоров Vizio на $2,2 млн за шпионаж за своими клиентами. Как выяснилось, компания использовала функцию Smart Interactivity в своих телевизорах для сбора данных о пользователях без из ведома и согласия. Полученную информацию Vizio продавала сторонним компаниям.
Согласно пресс-релизу FTC, Vizio установила отслеживающее ПО в 11 млн «умных» телевизоров и использовала его для сбора данных о поведении пользователей, об их IP-адресах, ближайших точках доступа и ZIP-кодах. Производитель также собирал данные о дате, времени и канале, на котором транслировались просмотренные пользователем ТВ-шоу, просматривались они в реальном времени или в записи и т.д. Собранные сведения Vizio продавала сторонним компаниям, которые использовали информацию для показа таргетинговой рекламы.
Vizio согласилась выплатить штраф, удалить все собранные данные и прекратить несанкционированное отслеживание, а также получать предварительное согласие пользователей на сбор каких-либо данных.
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