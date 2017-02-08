Сегодня британская специализированная страховая компания Hiscox опубликовала доклад (.pdf) о воздействии киберпреступности на экономику и бизнес. По словам главы компании Стива Лангана, в 2016 году эти преступления обошлись мировой экономике в $450 млрд, было похищено более 2 млрд записей персональных данных. Исследование было проведено при помощи Forrester Consulting путем опроса и оценки более 3 тыс. компаний из Великобритании, Германии и США.

Исследователи выяснили, что более половины опрошенных (57%) хоть раз подвергались кибератаке в прошлом году, а 42% - два и более раз. При этом, по мнению авторов, 53% опрошенных компаний из Британии, Германии и США «недостаточно хорошо» готовы к отражению кибератак и лишь 30% готовы «хорошо». Средний размер ущерба от крупнейших кибератак в прошлом году составил около €22 тыс. для компаний малого бизнеса в Германии до $100 тыс. для больших компаний в США.