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Топливно-энергетический комплекс
В 2016 гуду киберпреступления обошлись мировой экономике в $450 млрд
22:30 07.02.2017 |
Сегодня британская специализированная страховая компания Hiscox опубликовала доклад (.pdf) о воздействии киберпреступности на экономику и бизнес. По словам главы компании Стива Лангана, в 2016 году эти преступления обошлись мировой экономике в $450 млрд, было похищено более 2 млрд записей персональных данных. Исследование было проведено при помощи Forrester Consulting путем опроса и оценки более 3 тыс. компаний из Великобритании, Германии и США.
Исследователи выяснили, что более половины опрошенных (57%) хоть раз подвергались кибератаке в прошлом году, а 42% - два и более раз. При этом, по мнению авторов, 53% опрошенных компаний из Британии, Германии и США «недостаточно хорошо» готовы к отражению кибератак и лишь 30% готовы «хорошо». Средний размер ущерба от крупнейших кибератак в прошлом году составил около €22 тыс. для компаний малого бизнеса в Германии до $100 тыс. для больших компаний в США.
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