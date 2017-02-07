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Топливно-энергетический комплекс
Lenovo представила Yoga A12 — бюджетную Android-версию ноутбука Yoga Book
15:05 07.02.2017 |
В прошлом году китайский технологический гигант удивил мир выпуском Yoga Book - ультратонкого планшета-ноутбука на базе Windows 10 и Android с акцентом на сенсорное взаимодействие при помощи пальцев и цифрового пера. Теперь, как и ожидалось, компания представила другой вариант этой идеи, уже под именем Yoga A12.
В новую модель, работающую под управлением Android, перекочевали многие дизайнерские элементы и идеи из Yoga Book, а стартовая цена при этом опустилась до $300. Как и более дорогая Yoga Book, модель A12 оснащается такой же клавиатурой Halo (абсолютно плоская, сенсорная с тактильной отдачей, без клавиш, самообучается на основе привычек пользователя).
Довольно странно, что Lenovo сделала выбор в пользу планшетной Android, а не более оптимизированной для ноутбуков-трансформеров Chrome OS (тем более что последняя уже обзавелась поддержкой Google Play и приложений Android). Стоит отметить, что в конце прошлого года Lenovo не исключала запуска вариации Yoga Book на базе Chrome OS - возможно, проблема заключается в поддержке нестандартной тактильной клавиатуры Halo.
Если оригинальный аппарат оснащался 10,1-дюймовым экраном (чего маловато для режима ноутбука), то Yoga A12 получила 12,2-дюймовый сенсорный дисплей, однако разрешение при этом было снижено с 1920 × 1080 до неприличных сегодня 1280 × 720. Вес нового устройства, заключённого в корпус из магниевого и алюминиевого сплавов, составляет менее 1 кг, а толщина в самом узком месте достигает всего 5,4 мм.
Среди остальных технических характеристик можно упомянуть два встроенных динамика Dolby Atmos, процессор Intel Atom x5, 2 Гбайт оперативной и 32 Гбайт флеш-памяти (у Yoga Book конфигурация памяти была 4/64 Гбайт). Аппарат работает под управлением модифицированной Android (одна из особенностей - многооконный режим в три колонки), вероятнее всего, по-прежнему речь идёт о версии 6.0 Marshmallow.
Разумеется, как и все члены семейства Yoga, аппарат наделён петлями, позволяющими трансформировать его из ноутбука в планшет и обратно, поворачивая экран на 360 градусов. Время автономной работы по оценке производителя достигает 13 часов (в Yoga Book было 15,5 часов). Продажи Yoga A12 начнутся в США уже 8 февраля по цене от $300 за базовую модель. Доступны варианты в сером и розовом исполнениях.
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