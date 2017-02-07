Несмотря на прогресс в электронике и медицине, многие люди до сих пор вынуждены носить очки, и не просто носить, а обзаводиться целым комплектом очков с различными оптическими параметрами - для чтения, для выхода из дома и так далее. Не очень удобно, тем более, что очки так и норовят потеряться или быть забытыми при выходе из квартиры. Технология «электрожидкостных линз», разработанная в университете штата Юта, США, в теории позволит обойтись лишь одними очками, которые будут менять оптическую силу в зависимости от нужд пользователя.

Принцип действия и опытный экземпляр жидкостной линзы

Как и любое новое технологическое достижение, новинка проста лишь на первый взгляд. В общих чертах она состоит из двух прозрачных мембран, соединённых с актуаторами (приводами), управляемыми напряжением. Если быть точнее, то двигаются не сами мембраны, а специальный прозрачный «поршень». Между мембранами содержится глицерин. Вся опытная конструкция пока имеет диаметр всего 32 мм, толщину 8,4 мм и максимальную оптическую силу 5,6 диоптрий. Напомним, 1 диоптрия эквивалентна оптической силе линзы с фокусным расстоянием 1 метр. Весит опытная «установка» 14,4 грамма - это немного, но до создания полноценных мультидиоптрийных очков пока далеко; впрочем, начало положено, и это главное. Тем более, неуклюжий с виду, но вполне рабочий прототип таких очков уже был продемонстрирован на CES 2017.

Прототип автофокусных очков выглядит неуклюже, но вспомните первые самолёты...

Проблем, как обычно, множество: необходимо увеличить диаметр «электрической линзы», повысить её надёжность, а главное, справиться с управлением приводами, которые на данном этапе хоть и требуют мизерного тока и способны работать на протяжении 6 часов от аккумулятора ёмкостью 110 миллиампер-часов, потребляя всего 10‒20 милливатт, но управляющее напряжение должно составлять порядка 300 вольт. Пока питание актуаторов обеспечивают схемы на современных N-МОП транзисторах, работающие в широтно-импульсном режиме, но всё же 300 вольт - это явно не то, что вы бы хотели носить вплотную к лицу и глазам, пусть ток в данном случае и мизерный. Впрочем, у новых жидкостных электролинз может найтись целая масса других применений, не связанных с близким контактом с человеческой кожей.