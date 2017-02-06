Финансовые новости
- |
- 06.02.17
- |
- 12:40
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
11:37 06.02.2017 |
Идея складных клавиатур не нова, существуют даже сворачиваемые в трубочку модели, которые, правда, отличаются отвратительными тактильными характеристиками прорезиненных клавиш. Не снискали популярности и проекционные лазерные модели - у этих какой-либо тактильный отклик отсутствует вовсе. Но компактная клавиатура может понадобиться тем, кто находится в дороге. Один из вариантов решения этой проблемы предлагает китайский производитель Shanghai Donya, очень популярный в Японии.
Компания представила раскладную мини-клавиатуру DN-914570. Она складывается трижды и в сложенном состоянии занимает очень мало места - её габариты практически соответствуют размерам Apple iPhone 7. Магнитные замки предотвращают самопроизвольное раскрытие. Но в разложенном состоянии это вполне полноценная клавиатура, пусть и с укороченным ходом клавиш. Клавиатура снабжена встроенной регулируемой подставкой для планшета.
Основной интерфейс - Bluetooth, работать устройство может с тремя ПК, смартфонами или планшетными компьютерами, для чего имеет соответствующий переключатель. Цифрового блока у DN-914570 нет, вместо него правую часть клавиатуры занимает довольно крупный тачпад с двумя механическими кнопками. Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч обеспечивает до 80 часов работы и подзаряжается от порта USB. В открытом состоянии клавиатура имеет габариты 278 × 89,6 × 5,6 мм, весит она всего 220 граммов.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем в "Батькивщине" доказывают, что Тимошенко виделась с Трампом
Общество не интересует то, при каких условиях она встретилась с Трампом, а что это был за "мирный план", с кем она его обсуждала и чего стоит ожидать после ее визита. Второй вопрос - почему она лично ни единым словом из-за океана не откликнулась на трагические события в Авдеевке.
|Потеряет ли Россия Белоруссию?
|Трамп и генсек НАТО обсудили сотрудничество и Украину - Белый дом
|Украинские национал-популисты объявят войну России
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Складная клавиатура Shanghai Donya имеет встроенный тачпад
|Новый универсал Opel Insignia стал легче, больше и просторнее
|Модель Skoda Octavia RS получила заводской чип-тюнинг
Как следует из названия, двигатель 2.0 TSI получил прибавку в 15 л.с., а крутящий момент увеличился на 20 Н•м (до 370 Н•м). Не REVO Technik, конечно, но и этого хватает, чтобы у лифтбека и универсала разгон до 100 км/ч сократился на одну десятую секунды - до 6,6 и 6,7 с соответственно.
|Причиной непопулярности экомобилей назвали дорогую страховку
|В Британии группу финансистов осудили за мошенничество
|Джонни Депп: транжира или банкрот?
Экс-менеджеры по бизнесу Джонни Деппа нашли оправдания в свой адрес в ответ на иск актера. Компания The Management Group, ранее управлявшая финансами американского актера, теперь обвиняет его в расточительстве и просит капитана Джека Воробья посмотреть правде в глаза: траты у него зашкаливают.
|Tesla Model S и BMW i3 не смогли получить высший балл за краш-тест
Это интересно
|Смартфон Honor 6X оказался не таким прочным, как хотелось бы
|Суд обязал Facebook заплатить $500 млн по иску о краже технологии
|Tesla запустила крупнейшее в мире резервное хранилище энергии, использующее только литий-ионные аккумуляторные батареи
|Google решила отнять у россиянина домен ɢoogle.com
|Новая "пятерка" BMW стала универсалом
В базовое оснащение универсала входит задняя пневмодвеска с автоматической регулировкой высоты. При этом для модели доступны также адаптивные амортизаторы, активные стабилизаторы поперечной устойчивости и спортивная M-подвеска с уменьшенным на 10 миллиметров дорожным просветом.
|McLaren и BMW разработают совместные двигатели
|Jaguar Land Rover познакомит с автомобилями с помощью виртуальной реальности