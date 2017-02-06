Идея складных клавиатур не нова, существуют даже сворачиваемые в трубочку модели, которые, правда, отличаются отвратительными тактильными характеристиками прорезиненных клавиш. Не снискали популярности и проекционные лазерные модели - у этих какой-либо тактильный отклик отсутствует вовсе. Но компактная клавиатура может понадобиться тем, кто находится в дороге. Один из вариантов решения этой проблемы предлагает китайский производитель Shanghai Donya, очень популярный в Японии.

Новинка в сложенном виде...

Компания представила раскладную мини-клавиатуру DN-914570. Она складывается трижды и в сложенном состоянии занимает очень мало места - её габариты практически соответствуют размерам Apple iPhone 7. Магнитные замки предотвращают самопроизвольное раскрытие. Но в разложенном состоянии это вполне полноценная клавиатура, пусть и с укороченным ходом клавиш. Клавиатура снабжена встроенной регулируемой подставкой для планшета.

...и в разложенном

Основной интерфейс - Bluetooth, работать устройство может с тремя ПК, смартфонами или планшетными компьютерами, для чего имеет соответствующий переключатель. Цифрового блока у DN-914570 нет, вместо него правую часть клавиатуры занимает довольно крупный тачпад с двумя механическими кнопками. Встроенный литий-ионный аккумулятор ёмкостью 210 мА·ч обеспечивает до 80 часов работы и подзаряжается от порта USB. В открытом состоянии клавиатура имеет габариты 278 × 89,6 × 5,6 мм, весит она всего 220 граммов.