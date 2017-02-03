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Смартфон Honor 6X оказался не таким прочным, как хотелось бы
12:08 02.02.2017 |
Смартфон Honor 6X многие тематические ресурсы уже назвали одним из лучших предложений в сегменте. Аппарат располагает металлическим корпусом, сдвоенной камерой и вполне неплохими техническими параметрами.
Известный блогер с псевдонимом JerryRigEverything подверг новинку Honor стандартному набору испытаний, которые можно увидеть на видео.
Как видим, защитное стекло в смартфоне далеко не самое стойкое к появлению царапин. Материала с твёрдостью 4 по шкале Мооса уже достаточно, чтобы оставить след на стекле. Зачастую смартфоны, если не рассматривать бюджетные модели или устройства неизвестных китайских мастеров, имеют стекло, которое царапают материалы с твёрдостью не менее 6.
Также вопросы вызывает прочность корпуса на изгиб. На видео хорошо видно, что приложения среднего усилия вполне достаточно, чтобы согнуть смартфон до нерабочего состояния. Таким образом, покупателям Honor 6X не лишним будет озаботиться поклейкой защитной плёнки либо стекла, а также быть осторожным с ношением смартфона в задних карманах джинсов.
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