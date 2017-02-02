Компания Google потребовала передать ей права на домен ɢoogle.com, зарегистрированный россиянином Виталием Поповым. Google утверждает, что это доменное имя, которое отличается от адреса поисковика только тем, что первая буква в нем - из расширенного Unicode-алфавита, используется для рассылки спама.

В компании отмечают, что Попов может использовать доменное имя, чтобы обманным путем переправлять пользователей на любые другие сайты, тогда как пользователи будут уверены, что переходят на страницу Google.

Сейчас ɢoogle.com ведет на страницу Попова, которая носит название «Поисковая оболочка с богатым выбором». Как пишет Motherboard, россиянин известен тем, что устраивает массовые рассылки пользователям Google Analytics, в том числе с заявлениями в поддержку президента США Дональда Трампа. Помимо домена ɢoogle.com ему принадлежит lifehacĸer.com, где английская буква k заменена на букву ĸ.

Попов утверждает, что не занимается ничем незаконным, а также считает, что заявление Google содержит множество ошибок.