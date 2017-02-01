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Топливно-энергетический комплекс
Razer купила разработчика "облачного" смартфона Nextbit
14:00 31.01.2017 |
Спустя три месяца после приобретения THX компания Razer сделала ещё один шаг в направлении расширения своего бизнеса. На этот раз она купила стартап Nextbit, основанный выходцами из команды разработчиков Google Android Томом Моссом (Tom Moss) и Майком Чаном (Mike Chan) вместе с бывшим ведущим дизайнером HTC Скоттом Кройлом (Scott Croyle). Известность проект получил благодаря облачно-ориентированному смартфону Robin.
Финансовые условия сделки, которая была закрыта на минувшей неделе, не раскрываются, но на официальном сайте Nextbit сообщается, что фирма продолжит функционировать как самостоятельное подразделение в составе компании Razer, специализируясь на «уникальном мобильном дизайне и опыте». Аналогичную точку зрения на будущее Nextbit имеет и гендиректор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan), заявивший в интервью, что под этим брендом планируется выпускать новые продукты. Какие именно, он не уточнил, но речь вполне может идти о ещё одном смартфоне. Не секрет, что Razer уже присматривалась к этому сегменту рынка - ещё весной прошлого года она искала разработчика с опытом в мобильной сфере и знаниями в области ARM-систем и компонентов.
Что касается смартфона Robin, то на данный момент его продажи прекращены. Однако в Nextbit призывают владельцев ранее реализованных устройств не беспокоиться: гарантийные обязательства по ним будут исполняться ещё как минимум полгода, а обновления ПО и патчи безопасности будут выпускаться до февраля 2018 года.
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