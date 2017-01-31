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Топливно-энергетический комплекс
Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
10:47 31.01.2017 |
В конце 2015 года компания Kyocera представила смартфон Digno Rafre, который можно было мыть с мылом в горячей воде. На днях был анонсирован преемник под названием Kyocera Rafre, который также прошел тест MIL-SSTD-810G.
Kyocera Rafre не боится пыли, влаги, грязи, перепадов температур, его можно мыть с мылом и обрабатывать различными антисептиками.
Из-за главной особенности устройства разработчикам пришлось отказаться от разговорного динамика. Смартфон оснащен технологией Kyocera Smart Sonic Receiver, которая позволяет передавать звук при помощи вибрации корпуса. Нечто подобное мы уже видели в Xiaomi Mi Mix.
В остальном устройство кажется пришельцем из прошлого, он оснащен однокристальной системой Snapdragon 430, пятидюймовым дисплеем разрешением 1280 х 720 пикселей, 2 ГБ оперативной и 16 ГБ флэш-памяти. Предусмотрен слот для карт памяти microSD.
Основная камера разрешением 13 Мп получила технологию обработки изображений Ainos Engine, а также систему фазового автофокуса. Разрешение фронтальной камеры составляет 5 Мп. Емкость аккумулятора равна 3000 мА•ч.
Из коробки смартфон работает под управлением Android 7.0 Nougat, цена не сообщается.
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