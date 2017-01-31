Финансовые новости
- |
- 31.01.17
- |
- 12:44
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
15:57 30.01.2017 |
Онлайн-ритейлер Amazon.com Inc. постепенно выходит на рынок морских перевозок грузов, оказывая услуги экспедитора и занимаясь обработкой грузов, пишет The Wall Street Journal.
C октября прошлого года компания приняла участие в доставке около 150 контейнеров грузов из Китая в США, говорится в сообщении консалтинговой компании Ocean Audit, специализирующейся на морских перевозках.
Ранее Amazon прошла регистрацию в Федеральной морской комиссии США, американском регуляторе перевозок грузов морским транспортом. А в январе компания разместила сообщение об оказании услуг сортировки, маркировки и перевозки грузов из портов на склады - этим обычно занимаются транспортные компании, такие, как FedEx и UPS.
Отмечается, что Amazon не является владельцем судов и оказывает лишь посреднические услуги.
"Amazon консолидировала большой спектр услуг, - говорит глава Ocean Audit Стив Феррейра. - Такие транспортные решения имеют большую стратегическую ценность. Также компания сильно упростила жизнь небольшим китайским поставщикам товаров в США".
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Профицит платежного баланса Украины в 2016г возрос в 1,6 раза
По данным центробанка, соответствующая динамика обусловлена стремительным ростом в 2016 году - в 7,9 раза, до $4,618 млрд - чистых поступлений капитала по финансовому счету (чистые заимствования), что позволило компенсировать возросший в 17,8 раза - до $3,364 млрд дефицит текущего счета платежного баланса.
|ФГВФЛ предлагает лишать гарантий вкладчиков рисковых банков
|Госфинмониторинг нашел каналы финансирования боевиков на 4 миллиарда гривень
|Украина в 2016 году экспортировала военной продукции на $750 миллионов
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Экс-сотрудник добывал биткоины на серверах ФРС США
|Смартфон Kyocera Rafre, лишенный разговорного динамика, можно мыть с мылом
|В Лондоне увеличат стоимость парковки дизельных машин
|Credit Suisse может выплатить $150 млн компенсаций за растрату денег клиентов из Турции
|Amazon выходит на рынок морских грузоперевозок
|В Тихом океане вскоре может появиться первый в мире плавучий город
|Apple присоединилась к Amazon, Google, Facebook, IBM и Microsoft в создании искусственного интеллекта
В рамках Partnership on AI, компании будут делиться опытом в направлении развития технологий искусственного интеллекта, сделают более доступными научные труды, связанные с данной темой, и так далее. Но ни о какой совместной работе над новым ИИ речи не идёт.
Это интересно
|VW обогнал Toyota по числу проданных автомобилей
|Ford добавит "старым" машинам современные опции.
|Прокуратура подозревает экс-главу Volkswagen в мошенничестве
|Aston Martin лишил крыши 603-сильный суперкар Vanquish S
|В Facebook появилась возможность использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа
|Невидимые фильтры современной жизни лишают нас выбора
|Microsoft рассказала о режиме Game Mode в Windows 10, который уже можно опробовать