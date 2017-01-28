Специалист по безопасности Facebook Брэд Хилл (Brad Hill) рассказал пользователям социальной сети о нововведении, которое заключается в возможности использовать USB-накопитель в качестве электронного ключа.

Он, как и другие специалисты, рекомендует использовать двухфакторную аутентификацию, которая позволяет лучше защитить свои личные данные. При входе в Facebook вы вводите пароль, а также дополнительный код, который приходит на ваш мобильный телефон. Однако использование такого метода не позволяет гарантировать полную безопасность данных.

Вместо того, чтобы использовать код, вы можете воспользоваться USB-накопителем, который будет зарегистрирован как электронный ключ. Подобные ключи уже можно приобрести в различных компаниях, включая Yubico. Ключи используют стандарт безопасности Universal 2nd Factor (U2F).

При использовании такого ключа вы полностью защищены от фишинга, кроме того, вы можете использовать тот же ключ для защиты других учетных записей (Google, Dropbox, GitHub, Salesforce).