Игровой режим в Windows 10 появится в обновлении Creators Update, которое выйдет весной. Но опробовать его можно уже сейчас, загрузив предварительную сборку Build 15019. В связи с формальным анонсом функции, Microsoft опубликовала видео, раскрывающее некоторые подробности о режиме.

Режим Game Mode действительно позволит немного перераспределить ресурсы CPU и GPU, направив большую их часть на обработку данных игры. Это должно немного увеличить как среднюю частоту кадров, так и минимальную.





В целом любая игра может получить преимущество от активации режима, но всё будет зависеть от оптимизации. То есть со временем работа Game Mode должна стать продуктивнее. Также сообщается, что игры платформы Universal Windows Platform будут получать наибольший эффект от включения игрового режима. Кроме того, игры, прошедшие тщательное тестирование, будут работать с активным по умолчанию режимом Game Mode.

Активировать его можно как в настройках ОС, так и во время игры, вызвав игровое меню Windows 10 нажатием комбинации Win+G.