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Топливно-энергетический комплекс
Украинская IT-команда возглавила мировой рейтинг "белых" хакеров
12:05 26.01.2017 |
Украинская IT-команда команда dcua в 2016 году заняла первое место в рейтинге CTFtime среди специалистов, способных определить степень защиты системы от атак и выстроить ее, сообщила пресс-служба КПИ им. Сикорского.
Согласно данным рейтинговой таблицы, обнародованной на сайте CTFtime, украинские айтишники из КПИ обошли более 12 тыс. команд со всего мира.
Украинскую команду dcua, созданную в 2012 году, возглавляет научный сотрудник физико-технического института КПИ Николай Ильин, отмечено в сообщении пресс-службы. В настоящее время команда насчитывает 43 игрока.
Dcua была в первой десятке рейтинга CTFtime в течение последних четырех лет. Так в 2013 году команда заняла пятое место, в 2014 и 2015 - шестое.
Рейтинг CTFtime составляется по результатам участия команд в течение года в международных соревнованиях в области информационной безопасности. В 2016 году основывался на результатах около 70 соревнований.
В сфере кибербезопасности Capture the Flag (CTF, захват флага) - командные соревнования по защите информации, направленные на поиски уязвимых мест в системе, определение степени ее уязвимости и поиск путей устранения слабых мест.
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"Появляется все больше и больше продуктовых компаний. Моя совокупная оценка продуктовых компаний уже больше $2,5 млрд: одна сделка с Looksery - $150 млн, но у нас же есть весь список трех тысяч стартапов и компаний в Украине. Поэтому я уверен, что совокупная их стоимость уже превысила $2,5 млрд", - Андрей Колодюк.
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