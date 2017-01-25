Специалисты Digitimes Research прогнозируют, что пока китайским производителям панелей AMOLED будет сложно получить контракты на поставку своей продукции для Apple и прочих иностранных производителей.

В технологическом плане они отстают от лидера рынка Samsung Display на несколько лет, однако в ближайшее время китайские производители смартфонов начнут все активнее заказывать панели AMOLED у себя в стране. По оценке аналитиков, к 2020 году китайские компании будут производить более 50% суммарного объема панелей AMOLED, которые будут выпускаться Samsung Display и LG Display.

Местные производители AMOLED в данный момент пытаются освоить технологию пластиковой подложки, а также повысить разрешение своих панелей. Лидер китайского рынка EverDisplay Optronics только в этом году должен выйти на тот же уровень, которого Samsung Display добилась еще в 2014 году. Остальные компании отстают еще на год-два. Большой проблемой остается выход качественной продукции, который снижается с повышением разрешения.

Сегодня только EverDisplay и Truly Opto-Electronics в Китае могут выпускать панели AMOLED разрешением 1920 х 1080 пикселей. Kunshan Govisionox Optoelectronics, BOE Technology и Tianma Micro-electronics планируют добиться этого только к середине 2018 года.

Samsung Display начала производство изогнутых панелей AMOLED во второй половине 2014 года. Китайские компании уже представили аналогичные решения, однако их массовое производство должно начаться только в следующем году.