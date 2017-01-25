Недостаточно защищенные устройства «Интернета вещей» (IoT) стали настоящим оружием в руках киберпреступников. Благодаря созданным из них ботнетам за последний год мощность DDoS-атак увеличилась на 60%, сообщается в годовом отчете компании Arbor Networks.

По данным экспертов, в 2015 году максимальная мощность DDoS-атак достигала 500 Гб/с, но уже в 2016 году показатель увеличился до 800 Гб/с. В прошлом году мощность 558 зафиксированных исследователями Arbor Networks DDoS-атак превышала 100 Гб/с. Для сравнения, в 2015 году таких атак насчитывалось 223. Мощность 87 атак достигала 200 Гб/с, тогда как годом ранее эксперты зафиксировали лишь 16 подобных инцидентов. По подсчетам исследователей, ежегодно средняя мощность DDoS-атак увеличивается на 23%, а значит, к концу текущего года она достигнет 1,2 Тб/с.

Росту мощности DDoS-атак поспособствовали созданные из огромного числа незащищенных устройств «Интернета вещей» ботнеты наподобие Mirai и Bashlite. К примеру, IoT-ботнет LizardStresser позволял осуществлять DDoS-атаки мощностью до 400 Гб/с без использования каких-либо техник усиления и отражения. Правда, совсем от использования методов усиления киберпреступники все же не отказались. Согласно отчету, в 2016 году наиболее популярным был метод DNS-отражения пакетов.

Помимо мощности, выросло и количество самих атак. 53% от 356 опрошенных исследователями провайдеров ежемесячно фиксировали свыше 51 DDoS-атаки. Годом ранее этот показатель составлял 44%. С более 10 атаками в месяц сталкивались 45% частных, правительственных и образовательных организаций. Свыше 50 атак в месяц фиксировали 21% дата-центров - существенный рост показателя по сравнению с 2015 годом (8%).