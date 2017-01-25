Google объявила о старте «полевых испытаний» системы мгновенных приложений (Android Instant Apps), которые были одним из самых ярких анонсов компании в ушедшем году. Система позволяет запускать приложения, даже если они не установлены на телефоне - достаточно нажать на ссылку, и за несколько секунд Android загрузит элементы кода, необходимые для отображения конкретной страницы приложения.

«На прошлой конференции Google мы показали инновационный способ запуска мобильных приложений, не требующий установки. Мгновенные приложения призваны облегчить жизнь пользователей, желающих испробовать новые программы», - пишет компания в своем блоге.

Согласно сообщению, Google совместно с несколькими компаниями уже разработала «стартовый набор» мгновенных приложений, включающий программы от BuzzFeed, Wish, Periscope и Viki. Пока они доступны лишь ограниченному числу пользователей, но корпорация пообещала вскоре расширить как выбор приложений, так и их аудиторию.

Мгновенные приложения позволят запускать специализированные программы для поиска, социальных сетей и обмена сообщениями без их установки. Как пояснила Google во время анонса, это потребует от разработчиков строить свои приложения по модульной схеме. При запуске внутренней ссылки без нужного приложения система сразу подгрузит необходимые модули.





Сейчас компания собирает первые отзывы и работает над отладкой технологии, подготавливая ее к полномасштабному запуску.