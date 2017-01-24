Финансовые новости
- |
- 24.01.17
- |
- 02:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
14:58 23.01.2017 |
Рассказав о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note7, компания Samsung также представила новую систему контроля качества аккумуляторов для мобильных устройств. Как известно, именно дефекты в аккумуляторах оказались причинами происшествий с Galaxy Note7.
Новая система включает как уже ранее использовавшиеся тесты, которые были усовершенствованы, так и новые. Сам производитель называет систему «восьмиэтапной проверкой безопасности». Аккумуляторы подвергаются визуальной проверке, рентгеновскому просвечиванию, разборке и другим испытаниям, включая зарядку-разрядку и тест на старение.
Кроме того, изменения, направленные на повышение безопасности, сделаны во встроенном программном обеспечении.
Наконец, еще одной мерой, призванной повысить безопасность и вернуть доверие потребителей, является создание «группы советников по аккумуляторам», в которую вошли авторитетные специалисты из крупных академических и исследовательских учреждений.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Тимошенко получила Бублик для перевыборов в мае
|Трамп подписал указ о выходе CША из Транстихоокеанского партнерства
|Промпроизводство в Украине в 2016г выросло на 2,4%, в декабре рост ускорился до 4,5% – Госстат
|Кабмин намерен до конца года создать Службу финансовых расследований вместо налоговой полиции – Гройсман
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Имейте в виду: даже разбогатев, вы вряд ли откажетесь от работы
|Aston Martin придумал новый логотип
|Samsung включает зарядку-разрядку в перечень тестов для аккумуляторов мобильных устройств
|Пойман человек, укравший ведро с золотом в США
В конце ноября стало известно об одной из самых дерзких краж в ювелирной районе Манхэттена в Нью-Йорке. Злоумышленник просто воспользовался моментом, когда пара охранников грузовика с золотом отвлеклись, и выкрал из автомобиля ведро с золотом. Вес этого ведра оставлял почти 40 кг, а его стоимость оценивалась в $1,6 млн.
|Илон Маск обещает новые версии электромобилей Tesla каждые год-полтора
|Samsung: причина взрывов Galaxy Note 7 - бракованные батареи
Это интересно
|Задержанного в Испании россиянина обвиняют в создании банковского трояна
|В Лондоне запретят оставлять машины с работающим мотором
|Samsung запатентовала чехол для смартфона, оснащённый собственным экраном E Ink
Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.
|Лондонский суд отказался признать бридж спортом
|Uber выплатит властям США $20 млн за обман водителей
|Новые смартфоны Apple iPhone получат технологию быстрой беспроводной зарядки
|Opel заменил минивэн Meriva кроссовером Crossland X