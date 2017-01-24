Рассказав о причинах возгорания смартфонов Galaxy Note7, компания Samsung также представила новую систему контроля качества аккумуляторов для мобильных устройств. Как известно, именно дефекты в аккумуляторах оказались причинами происшествий с Galaxy Note7.

Новая система включает как уже ранее использовавшиеся тесты, которые были усовершенствованы, так и новые. Сам производитель называет систему «восьмиэтапной проверкой безопасности». Аккумуляторы подвергаются визуальной проверке, рентгеновскому просвечиванию, разборке и другим испытаниям, включая зарядку-разрядку и тест на старение.

Кроме того, изменения, направленные на повышение безопасности, сделаны во встроенном программном обеспечении.

Наконец, еще одной мерой, призванной повысить безопасность и вернуть доверие потребителей, является создание «группы советников по аккумуляторам», в которую вошли авторитетные специалисты из крупных академических и исследовательских учреждений.