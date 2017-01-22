Компания Apple выделяется среди конкурентов тем, что для её смартфонов существует огромное количество различных аксессуаров. Для флагманских моделей Samsung таковых значительно меньше, хотя последнее время компания уделяет больше внимания разнообразным чехлам.

Патент, появившийся на просторах Сети, демонстрирует ещё один возможный вариант чехла, причём весьма оригинальный.

Корейский гигант запатентовал чехол для смартфона, оснащённый небольшим экраном E Ink, который может использоваться для отображения оповещений, ярлыков или иной полезной информации. Что интересно, данный дисплей располагается не на внешней крышке, а на внутренней части чехла.





Вероятно, это сделано для того, чтобы защитить дополнительный экран, так как дисплеи E Ink очень хрупкие. Правда, неясно, откидывается ли вторая панель, на которой расположен этот самый экран. Если нет, то выходит, что часть дисплея смартфона всё время перекрыта чехлом. Как бы там ни было, пока это лишь патент, и, если Samsung в итоге выпустит подобный чехол, он может быть реализован несколько иначе.