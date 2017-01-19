LG Electronics начнёт внедрять голосовое управление во все свои кондиционеры в 2018 году. Об этом заявил Сон Дэ Хен (Song Dae-hyun), бывший глава российского представительства компании, который сейчас руководит подразделением по выпуску бытовой техники LG Home Appliance & Air Solutions.

«Мы принимаем во внимание партнёрские связи со сторонними технологиями, такими как Apple Siri и Amazon Alexa», - отметил топ-менеджер.

Он также пообещал, что в нынешнем году вся бытовая электроника LG будет оснащаться модулями беспроводной связи Wi-Fi. Владельцы уже выпущенной техники смогут воспользоваться технологией Smart ThinQ, которая позволяет подключать бытовые приборы к Интернету, добавил топ-менеджер.

Эти заявления были сделаны на мероприятии, посвящённом демонстрации кондиционера с искусственным интеллектом. Новинка, получившая название Whisen Dual Air Conditioner, подстраивается под привычки пользователя и окружающую обстановку.

Анализируя данные, система распределяет охлаждённый воздух по тем местам помещения, в которых чаще всего бывают люди. Благодаря этому удалось добиться экономии энергии на 20 % по сравнению с традиционными установками, отмечает производитель.

Новое устройство регулирует силу и направление потока воздуха при помощи встроенной камеры, которая определяет количество и местонахождение людей. К примеру, если один человек находится рядом с кондиционером, то в направлении к нему открывается одно выпускное отверстие, откуда дует слабый ветерок, а к человеку, который находится на удалённом расстоянии, система посылает сильные потоки воздуха из нескольких трубок. Если кондиционер распознаёт в гостиной только одного человека, то он автоматически использует лишь один поток воздуха, экономя до 50 % энергии.