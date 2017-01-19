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Топливно-энергетический комплекс
Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
09:25 19.01.2017 |
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.
Проект Amazon предполагает наличие единого центра обработки данных, соединенного с системами мониторинга трафика и управления движением (по всей видимости, речь идет о существующих городских инфраструктурах). Основываясь на различных факторах вроде времени суток, погоды, загруженности дорог, скорости машин на различных полосах и так далее, центр данных сможет указать беспилотникам «правильное» направление движения. При этом должен учитываться запланированный маршрут самого автомобиля. Все это, по мнению компании, должно обеспечить максимальную пропускную способность дорог.
Отдельно в патенте отмечается проблема реверсивных полос, поскольку в нынешних автопилотах не предусмотрено распознавание соответствующих сигналов.
Работа Amazon в сфере автономных автомобилей может в дальнейшем помочь компании в собственных логистических вопросах, связанных с доставкой товаров. В конце прошлого года сообщалось, что фирма готовит специальное мобильное приложение, призванное оптимизировать работу водителей грузовиков и грузоотправителей. Схематически программа будет похожа на Uber - с помощью интерактивной карты заказов дальнобойщики смогут предлагать свои кандидатуры для выполнения работы.
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В РУБРИКЕ
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.
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