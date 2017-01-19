Финансовые новости
- |
- 19.01.17
- |
- 11:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
ZTE Hawkeye: смартфон с функцией отслеживания взгляда пользователя
23:36 17.01.2017 |
На площадке Kickstarter идёт сбор средств на выпуск любопытного смартфона - аппарата ZTE Hawkeye с несколькими уникальными особенностями.
В основу новинки положен процессор Snapdragon 625. Этот чип объединяет восемь вычислительных ядер с архитектурой ARM Cortex-A53 (до 2,0 ГГц), графический ускоритель Adreno 506 и сотовый модем X9 LTE. Объём оперативной памяти составит 3 Гбайт.
Аппарат оборудован дисплеем Full HD (1920 × 1080 точек) размером 5,5 дюйма по диагонали. Предусмотрена система отслеживания взгляда пользователя, позволяющая осуществлять прокрутку документов и веб-страниц при помощи движений глаз.
Новинка получит сдвоенную основную камеру с 13- и 12-мегапиксельным сенсорами и функцией оптической стабилизации изображения. Во фронтальной части расположится камера на основе 8-мегапиксельного датчика.
Для устройства будут доступны особые чехлы, позволяющие закреплять смартфон на вертикальных поверхностях - например, на зеркале или стене.
Среди прочего упомянуты адаптеры Wi-Fi 802.11b/g/n/ac и Bluetooth 4.2, дактилоскопический сенсор, флеш-модуль вместимостью 32 Гбайт, слот microSD, порт USB Type-C и модуль NFC. Питание обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Операционная система - Android 7.0 Nougat.
Цена ZTE Hawkeye установлена на уровне 200 долларов США. Организовать поставки новинки планируется в сентябре нынешнего года.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Ляшко хочет, чтобы земельная реформа зависела от России – Мушак
ТОП-НОВОСТИ
|О чем председатель ОБСЕ договорился с Кремлем
|Обама призвал Трампа не связывать санкции против РФ с переговорами о ядерном оружии
|"Самопоміч" набивается в вожди зрадофилов
|Как приятель Берлускони распустит Европарламент
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|LG начнёт оснащать голосовым управлением все кондиционеры в 2018 году
|Amazon поможет беспилотникам выбирать полосу движения
Компания Amazon запатентовала технологию, которая поможет беспилотным автомобилям выбирать оптимальную полосу движения. Система «управления трафиком» призвана, например, не допустить выезда беспилотника на реверсивную полосу навстречу друг другу.
|Новый стилус Apple Pencil научат примагничиваться к корпусу планшета для транспортировки
|В Breitling сделали часы для владельцев мощнейшего Bentley
Часы оснащены хронографом с функцией обратного хода, системами Chrono Race и Chrono Rally для записи времени кругов или прохождения участков (с памятью на несколько десятков результатов), а также двумя дисплеями с подсветкой и функцией поддержки двух часовых поясов одновременно.
|LG запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
В сложенном состоянии экран не прячется внутри устройства, а, наоборот, занимает большую часть передней и задней панелей. Кроме того, на торцевой части, по которой происходит сгиб, находится дополнительная сенсорная строка с уведомлениями и, например, кнопками управления музыкальным плеером.
|Водители услышат о приближении "скорой", даже если в салоне автомобиля громко играет музыка
Студенты Королевского технологического института в Стокгольме разработали технологию, которой будут оснащены машины скорой помощи в Швеции. С её помощью можно остановить воспроизведение музыки в автомобилях и оповестить голосом о приближении «скорой».
Это интересно
|ZTE Hawkeye: смартфон с функцией отслеживания взгляда пользователя
|Microsoft запатентовала смартфон со сгибающимся дисплеем
|BMW добавила "четвертой серии" светодиоды и цифровую приборку
|Airbus испытает летающее такси к концу года
|Изобретена литиево-ионная батарея со встроенным "огнетушителем"
Трифенилфосфат, замедляющий и останавливающий горение, находится внутри специальной капсулы, а сама капсула - в электролите (аккумуляторной кислоте). Оболочка капсулы плавится, когда температура достигает 150 градусов Цельсия, и высвобождает трифенилфосфат.
|Глава Bentley рассказал об автомобилях будущего
|ESET: вымогатели переключатся на интернет вещей