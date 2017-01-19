В 2017 г. ожидается рост ущерба от киберугроз - программ-вымогателей, DDoS и атак на устройства интернета вещей. Как отмечает специалист по безопасности ESET Стивен Кобб, есть вероятность синтеза угроз, например появления вымогателей, блокирующих "умные" устройства и требующих выкуп за восстановление доступа.

Исследователь ESET Дениз Джусто Билич предупреждает о росте числа мобильных угроз в 2017 г. В 2015 г. злоумышленники выпускали 200 новых вредоносных программ для Android каждый месяц, в 2016 г. - около 300. В 2017 г. число новых Android-угроз возрастет до 400 в месяц. Для сравнения: для iOS появляется не больше двух угроз ежемесячно.

Число уязвимостей популярных программных продуктов продолжит снижаться после рекорда 2014 г. (7946). Так, в 2016 г. зафиксировано 6435 уязвимостей. Но, как отмечает исследователь ESET Лукаш Паус, статистика не дает полной картины, поскольку доля критических уязвимостей растет. Например, в конце октября 2016 г. критические уязвимости составляли 40% всех найденных.

Эксперты считают, что в 2017 г. многие хакеры сосредоточат усилия на атаках на критическую инфраструктуру. Как следствие, можно ожидать новых законодательных инициатив, нацеленных на укрепление защиты.