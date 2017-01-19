Компания SpaceX после неудачной попытки доставить на орбиту геостационарный телекоммуникационный спутник AMOS-6 взяла тайм-аут более чем на четыре месяца. В течение указанного срока специалисты SpaceX расследовали причины возникшей неполадки, из-за которой ракета-носитель Falcon 9 сдетонировала на стартовой площадке космодрома во время подготовительных работ к запуску.

После завершения разбирательств в причинах инцидента SpaceX взяла на вооружение новую методику заправки топливом и объявила о намерениях как можно скорее вернуться в строй - провести очередной запуск Falcon 9 уже в январе.

В субботу с авиабазы Ванденберг, расположенной в Калифорнии, был проведён запуск Falcon 9 для вывода на орбиту десяти спутников Iridium. На этот раз удача SpaceX сопутствовала во всём: Элону Маску (Elon Musk) удалось выполнить не только основную задачу, но и в очередной раз доказать мировому сообществу перспективность использования возвращаемой ступени ракеты-носителя.





Спустя восемь минут после старта отработанная ступень Falcon 9 совершила контролируемый спуск, аккуратно сев на плавучую баржу в Тихом океане.





Десять аппаратов спутниковой телефонной связи серии Iridium NEXT по графику вышли на расчётную орбиту и функционируют в штатном режиме.