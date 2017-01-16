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Топливно-энергетический комплекс
Министерство обороны США показало боевое применение стаи микродронов
15:06 13.01.2017 |
Армия США не стоит в стороне от развития дронов. И вот Министерство обороны показало результаты исследовательских работ, закрепивших очередное достижение в технологиях беспилотных летательных аппаратов. На опубликованном видео запечатлено первое успешное развёртывание с помощью истребителей стаи дронов.
Компактные и недорогие дроны работают в команде на малых высотах для сбора информации о различных объектах. Само испытание состоялось в октябре в небе над базой вооружения морской авиации Чайна-Лейк в калифорнийской пустыне Мохаве. Три палубных истребителя-бомбардировщика F/A-18 «Супер Хорнет» в нужный момент высыпали из «ульев» 103 дрона Perdix, которым предстояло преодолеть инерцию движения и остановить падение с выходом на заданную высоту и зону работы.
На видео каждый из дронов выбрал свой объект и производил отслеживание его перемещений. Конечно, это лишь один из возможных режимов работы роя микродронов. Каждый из них используют принцип аэродинамического удержания в воздухе и один пропеллер, задающий импульс движения. Крылья позволяют Perdix преодолевать большие расстояния, а для наблюдения за стационарным объектом микродронам приходится кружиться над ними, что снижает их уязвимость к поражению.
Впервые разработанные в 2013 году на кафедре AeroAstro Массачусетского технологического института, эти дроны длиной меньше 30 см весят всего лишь около 250 грамм. Они предназначены преимущественно для невысотных операций по разведке, наблюдению и рекогносцировке. Формат дронов выполнен в типоразмере под кассеты для тепловых и радиолокационных ловушек, устанавливаемых на авиацию.
Оператор управляет сразу всеми дронами, наподобие того, как это делает футбольный тренер, отдавая команде общие задачи. Каждый отдельный дрон не связан с командным пунктом, а действует автономно, обмениваясь информацией друг с другом. Стая представляет собой распределённый виртуальный мозг и одновременно общий организм: потеря отдельных дронов не сбивает с толку остальных, а при необходимости может быть прислано пополнение.
Пока ничего не говорится о боевой сертификации системы Perdix, но Министерство обороны США уже выбирает производственного партнёра, который бы мог производить микродроны в партиях до тысячи штук - то есть исключительно в испытательных целях. Вместе с тем продолжается работа над дальнейшим совершенствованием распределённой логики роя для внедрения более продвинутых автономных функций.
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