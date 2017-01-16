На выставке CES 2017 HTC показала Vive Tracker. Это небольшое устройство, внешний вид которого можно оценить благодаря фото.

Vive Tracker служит для того, чтобы «перенести» любой предмет в виртуальную реальность. Если быть точным, то перенести его движения и положение в пространстве. Суть проста. Vive Tracker крепится к какому-либо предмету и, благодаря наличию множества датчиков в этом устройстве, все движения предмета в реальности настоящей точным образом повторяются в виртуальной.

К примеру, можно прикрепить его на игрушечный пистолет и играть в какую-нибудь игру жанра FPS. Намного приятнее и удобнее будет не только видеть в руках пистолет в виртуальной реальности, но и держать его в руках. Аналогичным образом можно поступить в какой-нибудь RPG в стиле фэнтези, где обычная палка или пластиковый муляж сойдут вместо меча.

Ещё раз отметим, Vive Tracker не определяет, к чему он прикреплен, не сканирует и не воссоздаёт в виртуальной реальности реальный объект. Он лишь переносит туда его движения. Можно взять в руку ложку и имитировать виртуальный пистолет ей, но соответствие визуальной и тактильной информации действительно даёт другие ощущения при погружении в виртуальную реальность.





Также нельзя не сказать о том, что Vive Tracker располагает собственным аккумулятором, ёмкости которого хватит примерно на шесть часов работы. Vive Tracker изначально будет доступен разработчикам устройств, а позже, возможно, его смогут купить и обычные пользователи. Стоимость пока озвучена не была.