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Топливно-энергетический комплекс
HTC Vive Tracker перенесёт движения любого предмета в виртуальную реальность
10:42 13.01.2017 |
На выставке CES 2017 HTC показала Vive Tracker. Это небольшое устройство, внешний вид которого можно оценить благодаря фото.
Vive Tracker служит для того, чтобы «перенести» любой предмет в виртуальную реальность. Если быть точным, то перенести его движения и положение в пространстве. Суть проста. Vive Tracker крепится к какому-либо предмету и, благодаря наличию множества датчиков в этом устройстве, все движения предмета в реальности настоящей точным образом повторяются в виртуальной.
К примеру, можно прикрепить его на игрушечный пистолет и играть в какую-нибудь игру жанра FPS. Намного приятнее и удобнее будет не только видеть в руках пистолет в виртуальной реальности, но и держать его в руках. Аналогичным образом можно поступить в какой-нибудь RPG в стиле фэнтези, где обычная палка или пластиковый муляж сойдут вместо меча.
Ещё раз отметим, Vive Tracker не определяет, к чему он прикреплен, не сканирует и не воссоздаёт в виртуальной реальности реальный объект. Он лишь переносит туда его движения. Можно взять в руку ложку и имитировать виртуальный пистолет ей, но соответствие визуальной и тактильной информации действительно даёт другие ощущения при погружении в виртуальную реальность.
Также нельзя не сказать о том, что Vive Tracker располагает собственным аккумулятором, ёмкости которого хватит примерно на шесть часов работы. Vive Tracker изначально будет доступен разработчикам устройств, а позже, возможно, его смогут купить и обычные пользователи. Стоимость пока озвучена не была.
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