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Топливно-энергетический комплекс
Компания Hisense представила смартфон Hisense A2 в стиле YotaPhone
23:27 12.01.2017 |
Компания Hisense, как и ожидалось, продемонстрировала на недавней выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США) «двуликий» смартфон с лаконичным обозначением A2, выполненный в стиле YotaPhone.
Главная особенность новинки - дисплеи на фронтальной и тыльной сторонах. В лицевой части располагается сенсорная AMOLED-панель с диагональю 5,5 дюйма. Её разрешение составляет 1920 × 1080 точек, что соответствует формату Full HD.
В задней части расположился монохромный экран на основе электронной бумаги E-ink. Его размер равен 5,2 дюйма по диагонали, разрешение - 960 × 540 точек (qHD). Этот дисплей хорошо подходит для чтения или отображения статичной информации. Энергия затрачивается только в момент перерисовки картинки. Оба экрана защищены от повреждений прочным стеклом Gorilla Glass.
В аппарате использован процессор Qualcomm Snapdragon 430: он объединяет восемь ядер ARM Cortex-A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц, графический ускоритель Adreno 505 и сотовый модем LTE Cat 4. Смартфон будет предлагаться в версиях с 3 и 4 Гбайт оперативной памяти и флеш-модулем вместимостью соответственно 32 и 64 Гбайт.
Среди прочего упомянуты камеры с 5- и 16-мегапиксельной матрицами, дактилоскопический сенсор, слот microSD, адаптеры Wi-Fi, Bluetooth, приёмник GPS и инфракрасный порт. Операционная система - Android 6.0.1 Marshmallow.
Новинка поступит в продажу по цене около 350 долларов США.
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