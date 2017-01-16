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Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
14:34 12.01.2017 |
Компания HTC официально представила флагманский фаблет U Ultra под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat с фирменной надстройкой HTC Sense UI.
Аппарат оснащён качественным дисплеем Super LCD 5 с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2560 × 1440 точек (формат Quad HD). Экран версии с 64 Гбайт встроенной флеш-памяти защищён от повреждений стеклом Gorilla Glass 5. Модификация с накопителем ёмкостью 128 Гбайт получила сапфировое стекло.
Над основным дисплеем располагается вспомогательный экран Super LCD 5 размером 2 дюйма с разрешением 1040 × 160 пикселей. На нём отображается актуальная информация. Причём помощник HTC Sense Companion с «искусственным интеллектом» с течением времени будет адаптировать уведомления, подстраиваясь под пользователя.
Фаблет получил процессор Qualcomm Snapdragon 821. Он наделён четырьмя ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 530 и модемом X12 LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения.
Объём оперативной памяти составляет 4 Гбайт. В дополнение ко встроенному флеш-модулю можно установить карту microSD (заявлена поддержка носителей вместимостью до 2 Тбайт).
Новинка получила 12-мегапиксельную основную камеру UltraPixel 2: размер пикселя равен 1,55 мкм, максимальная диафрагма - f/1,8. Камера наделена системой оптической стабилизации, двухтоновой светодиодной вспышкой, а также системой фазовой и лазерной автофокусировки. Во фронтальной части установлена 16-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2,0.
Среди прочего можно выделить качественную аудиосистему HTC BoomSound, фронтальный дактилоскопический сенсор, адаптеры Wi-Fi 802.11ac (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, приёмник GPS/ГЛОНАСС, модуль NFC, порт USB 3.1 Type-C.
Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА·ч. Габариты составляют 162,41 × 79,79 × 3,6-7,99 мм, вес - 161 грамм.
Фаблет уже доступен для заказа в нескольких цветовых вариантах (синем, розовом, чёрном, белом) по ориентировочной цене 750 долларов США.
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