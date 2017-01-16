Panasonic привезла на выставку CES 2017 загадочное устройство в виде огромного белого яйца. Диковинный гаджет при более детальном знакомстве оказался вполне дружественной и характеризующейся повышенной общительностью системой - так называемым «роботом-компаньоном» с поддержкой голосовых команд.

Робот-яйцо разработки Panasonic представляет собой настольное устройство массой 3,7 кг с диаметром 29 см и высотой 49 см. Его скромные габаритные параметры позволят без труда найти системе место на кухне, в гостиной или даже прикроватной тумбе. Механизм оснащается небольшими колёсиками, которые обеспечивают экстравагантному гаджету перемещение со скоростью до 3,5 км/ч за счёт работы четырёх двигателей постоянного тока с широтно-импульсной модуляцией.

Привлекает к себе внимание творение японских инженеров не только своим внешним видом, но и функциональностью. Фирменные сервоприводы - три серводвигателя с обратной связью - обеспечивают потрясающую плавность движений робота. Они делают «смарт-яйцо» похожим на человека, позволяя устройству копировать свойственные людям движения с поправкой на свои конструктивные особенности.

На представленном ниже промо-видео можно заметить некое сходство с моторикой человека: выдвинувшаяся вверх аппаратная часть «оглядывается по сторонам» и «кивает» так, как это делаем мы с вами благодаря установленным в области условной шеи сервомоторам.





Чтобы казаться более дружественным и милым, авторы проекта выбрали для общения с человеком тембр синтезатора речи, напоминающий детский голос. Для распознавания слов система использует технологию автоматической обработки языка, в основе которой лежит самосовершенствующийся алгоритм наподобие «искусственного интеллекта». Таким образом робот быстро учится, легко находит контакт с собеседником и может осознано вести разговор, используя уместные в конкретной ситуации фразы.

В перечень электронных компонентов, которыми может похвастаться робот-яйцо, входят модули беспроводной связи Bluetooth/Wi-Fi, камера на 8 Мп, пять инфракрасных датчиков, а также спрятанный под выдвижной крышкой проектор с разрешающей способностью 854 × 480 точек и яркостью 50 люменов. Проекция изображения синхронизируется с репликами голосового ассистента, что создаёт некую иллюзию присутствия умного живого организма внутри конструкции в виде яйца.

Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность милого «железного компаньона» отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.