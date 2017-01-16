Финансовые новости
- |
- 16.01.17
- |
- 05:46
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
12:20 12.01.2017 |
Компания Panasonic разработала шлем виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) со сверхшироким углом обзора. Прототип новинки демонстрировался на недавней выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США).
У доступных VR-шлемов угол поля зрения обычно ограничен 100-110 градусами. У новинки Panasonic этот показатель в два раза выше - 220 градусов.
Для достижения такого значения в Panasonic применили оптический блок нового дизайна. При его создании были задействованы разработки в области цифровых камер.
Кроме того, новинка наделена сразу четырьмя LCD-дисплеями. Два из них находятся непосредственно перед глазами пользователя, ещё два - в височных областях.
Другой особенностью шлема является использование наушников, базирующихся на принципе костной проводимости. Звук передаётся через кости черепа при помощи микровибраций. При этом наружный слуховой проход остаётся свободным, благодаря чему пользователь может слышать аудиосигнал от шлема и одновременно воспринимать внешнюю акустическую сцену.
Поставки образцов шлема виртуальной реальности компания Panasonic планирует организовать в текущем году.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ и Минфин ведут переговоры о реструктуризации ОВГЗ в собственности центробанка на 383 млрд грн
|Эксперты объясняют снижение курса гривны спадом активности экспортеров и большими бюджетными расходами в конце 2016
|ГФС заявляет о продолжении исполнения обязанностей налоговой милиции
|Аваков против создания Финполиции
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Lexus сделал яхту с двумя V8 от купе LC 500
|Panasonic продемонстрировала гибкие батареи для носимой электроники
|Министерство обороны США показало боевое применение стаи микродронов
|Топ-менеджеру Volkswagen в США грозит 169 лет тюрьмы
|Топ-менеджер BMW назвал электрические M-модели "неизбежными"
"Это (появление электромобиля в линейке BMW M - примечание „Мотора") обязательно произойдет. Вопрос только в том, когда это случится. Сейчас проблема заключает в том, что электрические компоненты добавляют вес, а это трудно вписать в нашу философию", - заявил ван Мил.
|HTC Vive Tracker перенесёт движения любого предмета в виртуальную реальность
Это интересно
|Евродепутаты решат, предоставлять ли роботам правовой статус как "электронному человеку"
|Флагманский фаблет HTC U Ultra оснащён вспомогательным дисплеем
|Panasonic представила робота-компаньона в виде огромного яйца
Имея доступ к Сети, робот может по запросу пользователя находить интересующего его информацию и выступить в роли смарт-колонки. За автономность отвечает аккумуляторная батарея ёмкостью 6600 мА·ч, которой хватит на шесть часов непрерывной работы от одного заряда.
|В Panasonic создан VR-шлем со сверхшироким углом обзора
|Дорожному Mercedes-AMG GT добавили полноуправляемое шасси
|Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
|Volkswagen выплатит США еще 4,3 млрд долларов