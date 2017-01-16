Компания Panasonic разработала шлем виртуальной реальности (Virtual Reality, VR) со сверхшироким углом обзора. Прототип новинки демонстрировался на недавней выставке CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США).

У доступных VR-шлемов угол поля зрения обычно ограничен 100-110 градусами. У новинки Panasonic этот показатель в два раза выше - 220 градусов.

Для достижения такого значения в Panasonic применили оптический блок нового дизайна. При его создании были задействованы разработки в области цифровых камер.

Кроме того, новинка наделена сразу четырьмя LCD-дисплеями. Два из них находятся непосредственно перед глазами пользователя, ещё два - в височных областях.

Другой особенностью шлема является использование наушников, базирующихся на принципе костной проводимости. Звук передаётся через кости черепа при помощи микровибраций. При этом наружный слуховой проход остаётся свободным, благодаря чему пользователь может слышать аудиосигнал от шлема и одновременно воспринимать внешнюю акустическую сцену.

Поставки образцов шлема виртуальной реальности компания Panasonic планирует организовать в текущем году.