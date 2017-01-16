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Топливно-энергетический комплекс
Неанонсированный QWERTY-смартфон BlackBerry Mercury попал в руки журналистов
10:31 12.01.2017 |
Передав бизнес по выпуску смартфонов компании TCL, руководство BlackBerry отправило культовую QWERTY-продукцию в запас, уготовив всем последующим моделям судьбу среднестатистических безликих смартфонов, которые будут востребованы преимущественно на рынках развивающихся стран. Несмотря на столь пессимистичный прогноз, решение передать права на выпуск мобильных устройств под маркой BlackBerry китайцам было обоснованно вынужденным. Последним творением канадских разработчиков, которое получит характерные для легендарных QWERTY-аппаратов черты, должен стать смартфон под кодовым названием «Mercury». После него ожидать от TCL чего-либо, что не будет походить на продукцию Alcatel, кажется весьма опрометчиво.
Устройство, о котором не утихали слухи даже после сделанного BlackBerry заявления о «выходе из игры», планировали продемонстрировать расстроенным поклонникам «ежевики» в ходе выставки CES 2017. В преддверии ожидаемого анонса в Сеть попал видеотизер, раскрывающий некоторые особенности новинки. Журналистов, прибывших в Лас-Вегас, ознакомили со смартфоном, однако в несколько сумбурном и ограниченном формате.
Полноценный релиз BlackBerry Mercury в рамках CES не состоялся: вместо презентации смартфона производитель лишь предоставил в распоряжение СМИ прототип устройства, которое на деле больше походило на макет, нежели на рабочий образец. Да, BlackBerry-TCL подтвердила намерения выпустить QWERTY-гаджет в серию, сделала достоянием общественности его внешний вид и дала понять, чем особенным запомнится «последний канадец». Однако в деталях о мобильном устройстве мы, видимо, узнаем уже на барселонской выставке Mobile World Congress 2017.
BlackBerry Mercury, опираясь на полученные сведения от сотрудников издания AndroidCentral и компании-разработчика, получит:
* форм-фактор по аналогии с BlackBerry Passport;
* достаточно крупный сенсорный экран;
* QWERTY-модуль, реагирующий не только на нажатия, но и касания, а также жесты;
* биометрический сканер, интегрированный в клавишу «пробел» клавиатурного блока;
* интерфейс USB Type-C;
* предустановленную ОС Android 7.0 Nougat.
Стоимость и сроки появления «последнего из QWERTY» остаются неизвестными.
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