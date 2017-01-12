С выставкой CES 2017, прошедшей на прошлой неделе в Лас-Вегасе, связано немало интересных анонсов и сюрпризов, хотя случались и неприятные инциденты.

Гендиректор Razer Мин-Лян Тан (Min-Liang Tan) сообщил в Facebook, что со стенда компании на CES 2017 украли два прототипа. Устройства и прототипы обычно прикрепляются к стенду с помощью троса или шнура, и чтобы украсть что-то, злоумышленнику необходимо приложить усилия.

Руководитель Razer не указал, что именно украли. Компания Razer продемонстрировала на CES 2017 два новых прототипа - Project Ariana и Project Valerie. По данным источников, на выставку компания привезла по два экземпляра каждого прототипа.

Project Ariana - проекционная система, которая позволит сделать игру ещё более захватывающей, используя специальный проектор для формирования изображения за пределами монитора - на стенах и окружающей обстановке.

Система предусматривает использование двух 3D-камер для сканирования помещения и оптимизации изображения под конкретную обстановку. В частности, будет учитываться расположение всех объектов в комнате, а также анализироваться освещение.

В результате, пользователь сможет полностью погрузиться в игровой процесс. Новая система позволит задействовать периферическое зрение для восприятия панорамной картинки.





Правда, пока Project Ariana - это лишь экспериментальный проект. О возможных сроках его коммерческой реализации, к сожалению, ничего не сообщается.

Project Valerie можно считать более амбициозным проектом, в рамках которого специалисты Razer изготовили ноутбук с тремя экранами (два выдвигаются из корпуса при помощи специального механизма).

Все дисплеи имеют размер 17,3 дюйма по диагонали и обладают разрешением 4К (3840 × 2160 пикселей). Таким образом, в раскрытом состоянии ноутбук обеспечивает результирующее разрешение в 11520 × 2160 точек.

Экраны выполнены по технологии IGZO - оксид индия, галлия и цинка. Панели такого типа отличаются хорошей цветопередачей и небольшим энергопотреблением. Обеспечивается 100-процентный охват цветового пространства Adobe RGB.

Полностью технические характеристики новинки не раскрываются. Известно, что графическая подсистема полагается на мощный дискретный ускоритель NVIDIA GeForce GTX 1080. Заявлена поддержка технологии NVIDIA G-Sync.

Портативный компьютер весит приблизительно 5,4 килограмма. Толщина корпуса в текущей версии составляет около 38 мм.





О возможных сроках появления новинки на коммерческом рынке пока, к сожалению, ничего не сообщается.

Мин-Лян Тан не скрывает своего огорчения случившимся. Он расценил кражу как проявление промышленного шпионажа и попросил возможных свидетелей предоставить любую имеющуюся информацию. Напомним, что в 2011 году у компании украли из исследовательской лаборатории пару прототипов готовящегося игрового ноутбука Blade.