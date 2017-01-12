Компания HMD Global, обладающая эксклюзивными правами на торговую марку Nokia, отметила возвращение всемирно известного бренда на рынок моделью в цельнометаллическом корпусе - Nokia 6 под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.

Анонсированная в Китае новинка оснащена 5,5-дюймовым изогнутым по краям IPS 2.5D-дисплеем с разрешением Full HD (1920 × 1080 точек, плотность пикселей - 403 ppi) и яркостью 450 нит, защищённым от царапин прочным стеклом Corning Gorilla Glass 3.

Перечень характеристик смартфона включает восьмиядерный 64-бит процессор Qualcomm Snapdragon 430 (ядра Cortex A53 с тактовой частотой до 1,4 ГГц) с графическим ускорителем Adreno 505. На борту устройства имеется 4 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 и флеш-накопитель на 64 Гбайт с возможностью расширения благодаря поддержке карт microSD объёмом до 128 Гбайт.





Есть также два слота для SIM-карт, адаптеры беспроводной связи Bluetooth 4.1, Wi-Fi 802.11 b/g/n, ресивер GPS, сканер отпечатков пальцев, размещённый в кнопке «Home», два динамика, усилитель аудиосигнала NXP TFA9891. Аппарат обладает поддержкой технологии объёмного звука Dolby Atmos. Также имеется 3,5-мм разъём для наушников, порт Micro-USB, акселерометр, электронный компас, гироскоп, датчики освещённости и приближения.

Смартфон Nokia 6 оснащён основной 16-Мп камерой с фазовым автофокусом, двойной светодиодной вспышкой и диафрагмой f/2,0, размер пикселя - 1 мкм. Фронтальная 8-Мп камера с диафрагмой f/2,0, размером пикселя 1,12 мкм и широким углом обзора - 85˚ предназначена для селфи.

Несъёмная батарея ёмкостью 3000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки Quick Charge 3.0 обеспечивает до 18 часов автономной работы в режиме разговора, до 22 часов воспроизведения музыки и до 32 дней функционирования в режиме ожидания. Размеры смартфона равны 154 × 75,8 × 7,85 мм, цвет корпуса, изготовленного из цельного бруска алюминиевого сплава, - чёрный.

Смартфон Nokia 6 будет доступен в Китае в первой половине 2017 года только у ретейлера JD.com по цене 1699 юаней ($245).