Компания Synaptics на выставке CES 2017 представила систему многофакторной биометрической идентификации для мобильных устройств.

Решение получило название Multi-Factor Fusion Engine. Идея заключается в том, чтобы использовать биометрические показатели от нескольких источников. В данном случае речь идёт о снятии отпечатков пальцев при помощи сенсора Synaptics Natural ID и сканировании лица посредством камеры устройства.

Система Multi-Factor Fusion Engine позволит использовать разные методы биометрической идентификации по отдельности или сообща. В первом случае повысится удобство взаимодействия с гаджетами. Скажем, на улице для разблокировки смартфона не придётся снимать перчатки - распознавание пользователя может быть произведено по лицу. С другой стороны, для повышения безопасности банковских транзакций могут быть задействованы два метода - сканирование и отпечатка пальца, и лица.

При этом предусмотрены средства распознавания попыток фальсификации отпечатков пальцев или изображений пользователя. Так, при идентификации по лицу учитывается моргание и движения головы.

Система Multi-Factor Fusion Engine на основе сенсора Synaptics Natural ID предназначена для применения в смартфонах, планшетах и ноутбуках.