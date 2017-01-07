Шведский стартап Neonode привез на выставку CES 2017 устройство AirBar, которое позволяет превратить экран любого ноутбука в сенсорный. В Лас-Вегасе была представлена модификация для лэптопов Apple с 13-дюймовыми дисплеями. Устройство держится за счет магнитов в нижней части крышки и подключается к разъему USB.





На рекламных видео устройство работает эффективно, однако как оно поведет себя на самом деле, неизвестно. Экран компьютера, конечно, не становится сенсорным в прямом смысле этого слова: AirBar генерирует какое-то излучение, за счет которого фиксируется положение предметов в поле его действия.





Обойдется необычный девайс в $100. Компания также предлагает модификации для 15,6-дюймовых ноутбуков под управлением Windows, а в ближайшем будущем намерена выпустить варианты для ноутбуков Apple с разными диагоналями экранов.



