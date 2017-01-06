Sevenhugs в рамках выставки CES 2017 представила универсальный «умный» пульт Smart Remote, с помощью которого можно управлять не только телевизором, но также термостатом, лампочками, колонками и примерно 25 тысячами других устройств Интернета вещей. Также благодаря специальным сенсорам и открытому API с помощью пульта можно совершать такие действия, как, например, заказ такси через Uber посредством простого указания на входную дверь.

Кампания по сбору средств на Smart Remote была запущена на Kickstarter в ноябре, и уже спустя месяц устройство собрало более миллиона долларов от шести тысяч вкладчиков. И неудивительно: небольшое устройство обещает стать универсальным пультом для всего. Smart Remote оснащён 3,53-дюймовым экраном, адаптирующимся под устройство, на которое пульт направлен. Указав пультом, например, на телевизор, пользователь может пролистать список каналов, а направив на «умную» лампочку - включить или выключить её либо выбрать другой цвет освещения.





Для подключения к домашних устройствам Smart Remote использует Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасный порт. Также по дому можно разместить специальные позиционные датчики и управлять пультом и ими. Так, разместив такой датчик на входной двери и привязав его к приложению вроде Uber, с помощью пульта можно заказать такси через специальный интерфейс. Расположив датчик за окном, пользователь может проверять через Smart Remote погоду на улице.

Более того, пользователь получает возможность создавать свои собственные сценарии и одновременно управлять сразу несколькими устройствами. В качестве примера такого сценария можно привести «вечер свидания»: одним нажатием кнопки приглушается свет, на телевизоре запускается приложение Netflix и включается какой-нибудь романтический фильм.

Smart Remote от Sevenhugs доступен для предзаказа по цене $229, при поступлении на полки магазинов его стоимость возрастёт до $300. Пульт поставляется в комплекте с чехлом, зарядной станцией и тремя комнатными датчиками.