Финансовые новости
- |
- 06.01.17
- |
- 10:41
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
По-настоящему универсальный пульт Smart Remote от Sevenhugs
09:37 06.01.2017 |
Sevenhugs в рамках выставки CES 2017 представила универсальный «умный» пульт Smart Remote, с помощью которого можно управлять не только телевизором, но также термостатом, лампочками, колонками и примерно 25 тысячами других устройств Интернета вещей. Также благодаря специальным сенсорам и открытому API с помощью пульта можно совершать такие действия, как, например, заказ такси через Uber посредством простого указания на входную дверь.
Кампания по сбору средств на Smart Remote была запущена на Kickstarter в ноябре, и уже спустя месяц устройство собрало более миллиона долларов от шести тысяч вкладчиков. И неудивительно: небольшое устройство обещает стать универсальным пультом для всего. Smart Remote оснащён 3,53-дюймовым экраном, адаптирующимся под устройство, на которое пульт направлен. Указав пультом, например, на телевизор, пользователь может пролистать список каналов, а направив на «умную» лампочку - включить или выключить её либо выбрать другой цвет освещения.
Для подключения к домашних устройствам Smart Remote использует Wi-Fi, Bluetooth и инфракрасный порт. Также по дому можно разместить специальные позиционные датчики и управлять пультом и ими. Так, разместив такой датчик на входной двери и привязав его к приложению вроде Uber, с помощью пульта можно заказать такси через специальный интерфейс. Расположив датчик за окном, пользователь может проверять через Smart Remote погоду на улице.
Более того, пользователь получает возможность создавать свои собственные сценарии и одновременно управлять сразу несколькими устройствами. В качестве примера такого сценария можно привести «вечер свидания»: одним нажатием кнопки приглушается свет, на телевизоре запускается приложение Netflix и включается какой-нибудь романтический фильм.
Smart Remote от Sevenhugs доступен для предзаказа по цене $229, при поступлении на полки магазинов его стоимость возрастёт до $300. Пульт поставляется в комплекте с чехлом, зарядной станцией и тремя комнатными датчиками.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Международные резервы НБУ в 2016 увеличились на 17% до $15,5 млрд
Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов. Эти средства правительство получило из двух источников - от размещения ОВГЗ, номинированных в долларах США, на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии.
ТОП-НОВОСТИ
|Для чего в Киеве скупают квартиры
|НБУ рассматривает увеличение лимита по подпадающим под финмониторинг операциям со 150 до 250 тыс. гривен
"К 2014 году абсолютно все банковские операции выше 80 тыс. гривен подлежали обязательному финансовому мониторингу, то есть банк как агент требовал абсолютно все документы по средствам (их происхождение, целевое использование и т.д.).", - отметил директора департамента НБУ Руслан Кравец.
|Дело против Ефремова направлено в суд, — Луценко
|Банкиры ожидают в 2017 году курс не выше 30 грн/$
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|По-настоящему универсальный пульт Smart Remote от Sevenhugs
|Cмартфон дополненной и виртуальной реальности ASUS ZenFone AR
|Samsung, LG и Sony показали на CES в Лас-Вегасе новые супертелевизоры
Две крупнейшие южнокорейские технологические компании - LG и Samsung - представили на CES новые телевизоры, которые лучше вписываются в интерьер потребителя. Sony тоже похвасталась своим новым продуктом - первым телевизором 4K OLED в линейке Bravia с HDR-процессором.
|Монитор Acer Predator Z301CT отслеживает взгляд пользователя
|Acer оценила 21-дюймовый игровой ноутбук в $9000
|Lenovo адресует планшет ThinkPad X1 Tablet бизнес-пользователям
Новинка рассчитана на бизнес-пользователей; она имеет усиленное исполнение. Дисплей на матрице IPS характеризуется размером 12 дюймов по диагонали и разрешением QHD (2560 × 1440 точек). Дополнительная клавиатура позволяет использовать устройство в качестве ноутбука.
Это интересно
|Самые забавные налоги в истории
|Lenovo 500 Multimedia Controller выполняет функции клавиатуры и мыши
|Ford передумал строить завод в Мексике после критики Трампа
|Новый ноутбук Lenovo ThinkPad X1 Yoga работает без подзарядки до 16 часов
Новинка наделена 14-дюймовым сенсорным дисплеем. При этом покупатели смогут выбирать между тремя версиями. Младшая располагает панелью IPS с разрешением 1920 × 1080 точек - формат Full HD. Две другие комплектуются экраном на матрице IPS и OLED с разрешением 2560 × 1440 пикселей (WQHD).
|Microsoft предлагает использовать системы дополненной реальности для поиска вещей
|Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.