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Cмартфон дополненной и виртуальной реальности ASUS ZenFone AR
23:37 05.01.2017 |
Компания ASUS представила на выставке CES 2017, которая проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), смартфон ZenFone AR под управлением операционной системы Android 7.0 Nougat.
ZenFone AR - это первый аппарат, который поддерживает одновременно платформы Google Tango и Daydream VR. Напомним, что по проекту Tango создаётся программно-аппаратная среда, которая позволит мобильным устройствам формировать цифровое представление о своём окружении. Речь, в частности, идёт о средствах дополненной реальности.
Платформа Daydream VR, в свою очередь, предназначена для работы c самыми совершенными технологиями виртуальной реальности на мобильных устройствах. Ожидается, что такие аппараты выведут виртуальную реальность на новый уровень, сделав процесс погружения более простым и интуитивным.
Смартфон ZenFone AR получил систему камер TriCam. Она включает 23-мегапиксельный основной модуль, а также модули для отслеживания движений и получения данных о глубине. Во фронтальной части располагается 8-мегапиксельная камера.
В основу новинки положен процессор Qualcomm Snapdragon 821, который наделён четырьмя ядрами Kryo с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графическим ускорителем Adreno 530 и модемом X12 LTE для работы в мобильных сетях четвёртого поколения. Объём оперативной памяти равен 6 Гбайт.
Аппарат получил экран Super AMOLED с диагональю 5,7 дюйма и разрешением 2560 × 1440 точек (формат QHD). Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3300 мА·ч.
В продажу ASUS ZenFone AR поступит во втором квартале. Информации об ориентировочной цене пока, к сожалению, нет.
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