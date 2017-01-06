Две крупнейшие южнокорейские технологические компании - LG и Samsung - представили на ежегодной выставке потребительской электроники (CES) в Лас-Вегасе новые телевизоры, которые лучше вписываются в интерьер потребителя.

Как сообщает BBC, LG показала телевизор, который монтируется на стену совершенно плоско, тогда как Samsung произвел новый тип "ящика", который исполняет роль картины и в свободное от телеэфира время показывает произведения искусства.

Также Samsung показал модель с чрезвычайно высоким уровнем яркости картинки. Похвастались своими новинками и другие фирмы, в частности, корпорация Sony.

Главным же новшеством Samsung стал 75-дюймовый телевизор QLED 4К со светодиодным дисплеем на квантовых точках новой версии, где в качестве источника света выступают квантовые точки, то есть кристаллы различных металлических сплавов размером в несколько нанометров, что позволяет значительно улучшить цветопередачу.

Компания решила сохранить изогнутый дизайн экрана для своих самых дорогих моделей, несмотря на критику со стороны некоторых экспертов по поводу того, что смотреть на такой экран с некоторых углов неудобно.

Сверхъяркие и ультратонкие

Телевизор QLED имеет расширенный динамический диапазон яркости от 1500 до 2000 нит, при том что 1 нит равен свету одной свечи.

"Он сверхъяркий", - так прокомментировал новый экран телевизора Samsung Джек Везерхилл, эксперт по новым техническим новинкам в маркетинговой компании Futuresource.

"Можно представить, что энергии он поглощает тоже намало, но если они идут по пути дальнейшего улучшения картинки, то тут уж ничего не поделаешь", - говорит он.

Другие же производители бытовой техники пошли по иному пути и стали использовать технологию органических светодиодов OLED для производства телевизоров нового поколения.

Подобные экраны используют покрытую тонким полимером пленку, которая позволяет панели не требовать подсветки, а излучать собственный свет, за счет чего возможен ультратонкий дизайн экрана.

Таким образом телевизоры на квантовых точках, возможно, не могут передать всю глубину черного, зато они гораздо ярче, чем те, которые используют органические светодиоды.

Новый телевизор фирмы LG OLED 4K толщиной экрана 2,57 мм - как и в прошлом году - будет выпускаться в двух вариантах, 65-дюймовом и 77-дюймовом.

Новшеством компании в этом году стал новый магнитный штатив, с помощью которого телевизор можно поместить на стену совершенно плоско, а это, как указывают представители LG, означает, что он совершенно не бликует.

Реализм картинки зашкаливает

Корпорация LG также объявила, что ее новые телевизоры будут поддерживать четыре формата изображения высокого динамического диапазона, или HDR, включая формат HLG (Hybrid Log-Gamma), разработанный совместно Би-би-си и японской телекорпорацией NHK специально для трансляций спортивных и других мероприятий в прямом эфире в высоком качестве.

Многие эксперты сходятся в том, что HDR-формат колоссально влияет на качество передаваемого изображения, делая картинку более насыщенной и контрастной.

"Она более живая, цвета получаются гораздо четче и реалистичнее", - отмечает Везерхилл.

Пока непонятно, какой именно формат из предложенных станет наиболее популярным у производителей контента, поэтому решение LG включить все четыре HDR-формата сделано с тем прицелом, что если какой-либо из них окажется предпочтительнее, то телевизор не устареет в одну минуту.

Samsung также продемонстрировала свою новую линейку "умных" экранов Lifestyle, которые практически превращают телевизоры в предмет искусства, поскольку в выключенном режиме показывают красивые картины.

Их экран обрамлен деревянной рамой, чтобы сходство с картиной было максимальным.

Sony тоже похвасталась своим новым продуктом - первым телевизором 4K OLED в линейке Bravia с HDR-процессором, позволяющим воспроизводить изображения различной резолюции в высочайшем разрешении, однако без встроенных динамиков.

Вместо этого звук распространяется посредством вибраций, источаемых поверхностью самого экрана.

Этого на пресс-конференции продемонстрировано не было, но концепция, безусловно, интересная, как отметил Джек Везерхилл.

Представители компании Panasonic не стали обсуждать на пресс-конференции свои планы по созданию OLED-телевизоров, однако, возможно, какую-то модель можно будет увидеть на их ярмарочном стенде.

В прошлом году на подобной выставке-ярмарке в Берлине Panasonic обещала показать свой новый продукт зимой 2017 года.