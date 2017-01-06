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Acer оценила 21-дюймовый игровой ноутбук в $9000
13:50 05.01.2017 |
Компания Acer привезла в Лас-Вегас (Невада, США) на выставку CES 2017 уникальный игровой ноутбук Predator 21 X, о котором мы однажды уже рассказывали.
Монструозный «портативный» компьютер наделён изогнутым (2000R) дисплеем с диагональю 21 дюйм. Разрешение составляет 2560 × 1080 пикселей, частота обновления - 120 Гц.
Видеоподсистема полагается на два дискретных ускорителя NVIDIA GeForce GTX 1080 на архитектуре Pascal, каждый из которых работает с 8 Гбайт памяти GDDR5X.
Компьютер несёт на борту процессор Intel Core i7-7820HK с разблокированным множителем (четыре ядра; 2,9/3,9 ГГц) из состава аппаратной платформы Kaby Lake. Объём оперативной памяти DDR4-2400 составляет 64 Гбайт.
Новинка может быть оборудована четырьмя твердотельными накопителями и дополнительным жёстким диском ёмкостью 1 Тбайт со скоростью вращения шпинделя 7200 оборотов в минуту.
В арсенале ноутбука - адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.х, аудиосистема с четырьмя динамиками и двумя сабвуферами, интерфейсы Thunderbolt 3 (с портом USB Type-C), HDMI 2.0, DisplayPort и пр.
Для защиты компьютера от перегрева предусмотрена система охлаждения, состоящая из пяти вентиляторов (включая три вентилятора AeroBlade с ультратонкими металлическими лопастями) и 9 тепловых трубок. Эффективному отводу тепла способствует и технология Acer DustDefender, которая к тому же препятствует накапливанию пыли внутри системы охлаждения.
Полнофункциональная механическая клавиатура с переключателями Cherry MX Brown поддерживает настройку подсветки с возможностью выбора из 16,7 млн цветов для каждой клавиши.
Ноутбук комплектуется технологией Tobii для отслеживания движений глаз, что позволяет полностью погрузиться в происходящее на экране и оценить все преимущества игры.
Справа над клавиатурой расположена съёмная металлическая панель для апгрейда, открывающая доступ к модулям оперативной памяти и 2,5-дюймовому жёсткому диску.
В продажу Predator 21 X поступит в феврале: цена составит от 9000 долларов США.
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