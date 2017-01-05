Компания Lenovo приурочила к выставке CES 2017, которая в эти дни проходит в Лас-Вегасе (Невада, США), анонс планшета ThinkPad X1 Tablet, продажи которого начнутся в марте.

Новинка рассчитана на бизнес-пользователей; она имеет усиленное исполнение. Дисплей на матрице IPS характеризуется размером 12 дюймов по диагонали и разрешением QHD (2560 × 1440 точек). Дополнительная клавиатура позволяет использовать устройство в качестве ноутбука.

«Сердце» ThinkPad X1 Tablet - процессор Intel Core седьмого поколения из состава аппаратной платформы Kaby Lake. В оснащение могут входить до 16 Гбайт оперативной памяти LPDDR3 RAM и твердотельный модуль вместимостью до 1 Тбайт.

Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 10 часов. К планшету могут подключаться аксессуары Productivity Module, увеличивающие автономность (плюс пять часов), расширяющие набор портов и добавляющие мини-проектор.





Планшет наделён разъёмами USB Type-C и USB 3.0, mini DisplayPort, microSD и nanoSIM. Есть камеры с 2- и 8-мегапиксельной матрицами.

Новинка будет предлагаться с операционной системой Windows 10 Home или Windows 10 Pro. Цена составит от 950 долларов США.