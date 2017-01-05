Любопытную новинку представила компания Lenovo в Лас-Вегасе на выставке CES 2017: устройство получило название Lenovo 500 Multimedia Controller.

Изделие призвано решить проблему взаимодействия с компьютером, который установлен в гостиной и подключён к телевизору. Дело в том, что в таких случаях применять традиционные беспроводные клавиатуры и мыши оказывается не всегда удобно, а нестандартные контроллеры могут оказаться недостаточно функциональными.

Lenovo 500 Multimedia Controller - это компактная беспроводная клавиатура, печатать на которой можно большими пальцами рук. Подключение к ПК осуществляется через приёмопередатчик с интерфейсом USB.

Новинка может выполнять функции мыши и тачпада - вся верхняя поверхность устройства воспринимает прикосновения, что позволяет реализовать поддержку жестов. Кроме того, есть отдельные левая и правая кнопки мыши.

Питание обеспечивают две батарейки стандарта ААА. Заявленный радиус действия достигает 20 метров.

В продажу Lenovo 500 Multimedia Controller поступит в марте по ориентировочной цене 55 долларов США.



