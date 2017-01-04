Компания Lenovo в рамках выставки CES 2017 в Лас-Вегасе (Невада, США) явила миру новый трансформируемый ноутбук ThinkPad X1 Yoga под управлением операционной системы Windows 10 Pro.

Новинка наделена 14-дюймовым сенсорным дисплеем. При этом покупатели смогут выбирать между тремя версиями. Младшая располагает панелью IPS с разрешением 1920 × 1080 точек - формат Full HD. Две другие комплектуются экраном на матрице IPS и OLED с разрешением 2560 × 1440 пикселей (WQHD).

Крышка с экраном может вращаться на 360 градусов, позволяя использовать устройство в презентационном режиме и режиме планшета. Поддерживается управление при помощи улучшенного пера ThinkPad Pen Pro.

Трансформер комплектуется процессором Intel Core седьмого поколения. Объём оперативной памяти достигает 16 Гбайт. В качестве накопителя используется твердотельный модуль, вместимость которого - от 128 Гбайт до 1 Тбайт.

Новинка поддерживает высокоскоростной интерфейс Thunderbolt 3, который реализован на основе портов USB Type-C (×2). Кроме того, есть три порта USB 3.0, разъёмы HDMI, oSD и microSIM.





Lenovo ThinkPad X1 Yoga поддерживает беспроводную связь Wi-Fi 802.11ас, Bluetooth 4.2, WiGig и мобильную связь 4G/LTE (опционально). Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 16 часов. Габариты - 333 × 229 × 17,1 мм, вес - от 1,36 кг.

В продажу портативный компьютер поступит в феврале по цене от 1500 долларов США.