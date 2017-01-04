Финансовые новости
- |
- 04.01.17
- |
- 07:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Microsoft предлагает использовать системы дополненной реальности для поиска вещей
17:26 03.01.2017 |
На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародована патентная заявка Microsoft под названием «Слежение за объектом» (Object Tracking).
Редмондский гигант предлагает задействовать системы дополненной реальности (Augmented Reality, AR) для отслеживания положения различных предметов, а также для контроля количества тех или иных товаров.
Microsoft объясняет, что зачастую люди тратят довольно много времени на поиск ключей, машинально оставленных, скажем, на диване в гостиной или на столе в столовой. А забывчивость при посещении супермаркета может обернуться дополнительной поездкой в магазин за коробкой молока или кассетой яиц.
Именно в таких ситуациях и должны прийти на помощь системы дополненной реальности. Предполагается, что носимые устройства смогут самостоятельно отслеживать местоположение тех или иных предметов, а также, например, вести учёт продуктов в холодильнике или чистящих средств в домашней кладовой.
В результате, пользователь при необходимости сможет обратиться к своему электронному помощнику с вопросом «Где ключи от автомобиля?», «Сколько в холодильнике коробок йогурта?» и т. п. Получая точный ответ, можно будет экономить время и «беречь нервы».
Впрочем, о сроках внедрения предложенной технологии на практике корпорация Microsoft ничего не сообщает.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|НБУ с 4 января снизил предельную сумму расчетов наличными с участием физических лиц со 150 тыс. грн до 50 тыс. грн
Физические лица имеют право осуществлять расчеты на сумму, которая превышает 50 тыс. грн, путем перечисления средств с текущего счета на текущий счет, внесения и/или перечисления средств на текущие счета (в том числе в депозит нотариуса на отдельный текущий счет в национальной валюте).
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко подписал закон о Высшем совете правосудия - сайт Рады
Документ предусматривает, что Высший совет правосудия принимает решения об увольнении судей с должности и дает согласие на задержание или арест судьи. Высший совет правосудия также обеспечивает осуществление дисциплинарным органом дисциплинарного производства в отношении судей.
|Возмещение НДС в Украине выросло в 2016 году на 37,9%
|Баланс года: экономика Украины оттолкнулась от дна
Хотя материальное положение большинства украинцев не улучшилось, но многое из сделанного после Революции достоинства начинает давать эффект, и скромный полуторапроцентный рост ВВП Украины при значительном падении темпов инфляции позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2017 году.
|Дефицит текущего счета платежного баланса Украины в ноябре-2016 сократился до $164 млн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Microsoft предлагает использовать системы дополненной реальности для поиска вещей
|Концепт нового Infiniti QX50 получил систему автономного управления
Компания Infiniti представила концепт кроссовера QX50 следующего поколения за неделю до запланированной на Детройтский автосалон премьеры. На прототипе, среди прочего, будет продемонстрирована система автономного управления ProPILOT, которую получит серийная версия новинки.
|Samsung представила кондиционер, который не даст простудиться
Компания Samsung Electronics анонсировала, как она утверждает, первый в мире безветренный настенный кондиционер. Модель под названием AR9500M делает температуру во всём помещении более комфортной и снижает риск возникновения простуды из-за переохлаждения организма.
|Volvo впервые установила в автомобиль "Скайп"
Компания Volvo стала первым автопроизводителем, установившим в автомобиль Skype - программу текстовой, голосовой и видеосвязи по интернету. Однако функции приложения в машинах шведской марки ограничены только голосовыми звонками с поддержкой конференц-связи.
|Amazon патентует склады-дирижабли
Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.
|Смартфон Gionee M2017 стоит от $1000
|Главный инженер Lamborghini подтвердил гибридный кроссовер
Серийный кроссовер компании Lamborghini получит версию с гибридной силовой установкой и возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Об этом со ссылкой на главу отдела новых исследований и разработок итальянской марки Маурицио Реджани сообщает Autocar.
Это интересно
|Как вычислить сотрудников, собирающихся уволиться
|Состояние богатейших людей мира выросло на $237 млрд - Bloomberg
|Ученые из Стэнфордского университета смогли изготовить самые тонкие провода в мирее
|США обвинили троих китайских трейдеров во взломе юрфирм
|Названы города с самым быстрым годовым ростом цен на жилье
|Panasonic инвестирует более 256 млн долларов в предприятие Tesla по выпуску солнечных батарей
|Volkswagen приобрел фирму PayByPhone для освоения удобных форм оплаты парковки