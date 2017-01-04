На сайте Управления США по патентам и торговым маркам (USPTO) обнародована патентная заявка Microsoft под названием «Слежение за объектом» (Object Tracking).

Редмондский гигант предлагает задействовать системы дополненной реальности (Augmented Reality, AR) для отслеживания положения различных предметов, а также для контроля количества тех или иных товаров.

Microsoft объясняет, что зачастую люди тратят довольно много времени на поиск ключей, машинально оставленных, скажем, на диване в гостиной или на столе в столовой. А забывчивость при посещении супермаркета может обернуться дополнительной поездкой в магазин за коробкой молока или кассетой яиц.

Именно в таких ситуациях и должны прийти на помощь системы дополненной реальности. Предполагается, что носимые устройства смогут самостоятельно отслеживать местоположение тех или иных предметов, а также, например, вести учёт продуктов в холодильнике или чистящих средств в домашней кладовой.

В результате, пользователь при необходимости сможет обратиться к своему электронному помощнику с вопросом «Где ключи от автомобиля?», «Сколько в холодильнике коробок йогурта?» и т. п. Получая точный ответ, можно будет экономить время и «беречь нервы».

Впрочем, о сроках внедрения предложенной технологии на практике корпорация Microsoft ничего не сообщает.