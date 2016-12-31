Amazon начала развивать беспилотную доставку еще в 2013 году, но опубликованный сегодня патент раскрывает ее планы по внедрению «воздушных логистических центров». Они будут комплектоваться определенным набором товаров и размещаться в зонах повышенного спроса.

В дирижабль будут загружены дроны, готовые в любой момент осуществить срочную доставку. В пример Amazon приводит спортивные мероприятия - если внизу проходит крупный турнир, воздушный центр заполняют сувенирами с символикой команд и различными закусками. Также компания предлагает показывать рекламу на размещенных у стадиона дирижаблях.

Помимо самих воздушных центров и дронов доставки, Amazon предусматривает челноки для доставки людей, грузов и самих дронов со склада на землю и наоборот, что позволит экономить батарею дронов. Все эти элементы будут подключены к одной системе: работники компании будут контролировать процессы снабжения, а дроны и челноки смогут передавать друг другу информацию о погодных условиях на маршруте.